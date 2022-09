Det var natten mot i onsdags som polisen fick larm om flera skadade i en bostad i Ulricehamn. I lägenheten hittades två unga män avlidna.

Enligt uppgifter ska det ha varit den 21-årige mannen själv som larmade polisen om att flera maskerade personer tagit sig in i hans bostad där han låg och sov. Dessa ska först ha sökt kontakt via dörren och sedan via baksidan på lägenheten där de har klättrat upp på balkongen och slagit in en ruta.

Utsattes för knivvåld

Två av personerna ska sedan väl inne i lägenheten ha utsatts för knivvåld och avlidit till följd av detta. En av de döda männen ska ha påträffats i vardagsrummet, den andre precis innanför ytterdörren, enligt Expressens uppgifter.

En man i 20-årsåldern greps därefter och anhölls misstänkt för mord.

Åklagare Martin Svensson vill dock inte ännu gå in på detaljer.

– Jag räknar med att kunna säga lite mer i samband med häktningsförhandlingarna som troligen blir i eftermiddag, säger han till TT.

Totalt fem anhållna

På torsdagen blev det känt att totalt fyra unga män anhållits misstänkta för försök till grovt rån.

En granne har tidigare berättat för Expressen att han hade gått och lagt sig men inte hunnit somna då han strax efter midnatt hörde ljud utanför.

– Sen hörde jag att något lät på min balkong så kikade jag ut och det var någon som klättrade upp. Det var mörkt och han eller hon hade mörka kläder. Sen började skriken, säger grannen.

