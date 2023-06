Tre barn under 15 år misstänks för mordbrand efter ett flertal incidenter på Gotland under helgen.

Barnen ska ha kastat in brandfarligt material in i två lägenheter i Visby via brevinkastet, rapporterar P4 Gotland.

De misstänks också för att ha tänkt eld på en lekstuga i stadsdelen Bingeby.

Polisen har under helgen genomfört dörrknackning i området och uppger för P4 Gotland att man ser allvarligt på händelserna ”även om ingen kom till skada”.