Sara Svensson föddes 1977 i småländska Vaggeryd, mitt i Bibelbältet. Hon växte upp som en glad flicka i en troende familj.

– Hon var otroligt omtyckt, hon var omtänksam, snäll, säger barndomsvännen Jenny Storck till TV3:s dokumentärprogram, ”I huvudet på en gärningsman”, som ägnar två avsnitt åt en av de mest udda mördarna i svensk kriminalhistoria.

Jenny Storck, barndomsvän till barnflickan Sara Svensson. Foto: TV3

I den första delen av ”Barnflickan i Knutby” avhandlas Sara Svenssons barndom. Den kan vara nyckeln till hur Helge Fossmo kunde programmera henne till att mörda hans fru, Alexandra Fossmo, i januari 2004.

Den bekymmersfria tillvaron i den småländska idyllen förbyttes i becksvart mörker för Sara Svensson när hon var elva år.

Sara Svensson var omtyckt bland klasskamraterna. Foto: TV3

Mamman insjuknade i cancer och förlorade kampen mot sjukdomen.

– När det hände så satt vi i klassrummet och Sara var inte där på morgonen. Sedan, under dagen, så kom hon med sin pappa. Jag minns henne jätteväl. Hon stod vid dörren med sin pappa. Alla förstod vad som hade hänt, men ändå inte. Det var en fin stund, säger Jenny Mörck.

Samtalsterapeuten: ”En väldigt traumatisk händelse”

Sara Svensson fick ta över ansvaret för hushållet efter mammans bortgång. Under polisförhör vittnade Sara Svensson om hur hon kapslade in sorgen i ett inre rum. Där förblev den obearbetad under en väldigt känslig ålder.

– I samtalen så är det uppenbart att hennes stora, tragiska förlust av hennes mamma vid elva års ålder blir en väldigt traumatisk händelse som hon uppenbarligen inte har kunnat komma till rätta med än, säger Per-Gustaf Eriksson, som blev Sara Svenssons samtalsterapeut och själavårdare efter att han träffat henne på en bibelkurs.

Per-Gustaf Eriksson, Sara Svenssons samtalsterapeut. Foto: TV3

Per-Gustaf Eriksson uttalar sig för första gången i TV3-dokumentären, efter att Sara Svensson gett sin tillåtelse.

När Sara Svensson som 20-åring anslöt sig till Knutbysekten blev hon ett tacksamt offer för församlingens karismatiska ledare: pastorerna Helge Fossmo och Åsa Waldau, som senare skulle kalla sig ”Kristi brud”.

Det varma välkomnandet från Åsa Waldau

Först välkomnades hon med varm famn av Åsa Waldau, som ansåg att 20-åringen stod nära Gud. Hon utnämnde Sara Svensson till teamledare och gav henne äran att agera förbedjare.

Sara Svensson träffade även mannen som hon senare skulle gifta sig med.

– Det var en stark kärlek och mer äkthet än vad jag mött i andra församlingar. De levde ett liv, inte bara i kyrkan på söndagar. Det var människor som ville leva rätt, berättade Sara Svensson i polisförhör.

Åsa Waldau under en rättegång i Uppsala tingsrätt i februari, åtalad för att ha misshandlat församlingsmedlemmar. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Allt eftersom Åsa Waldau allt mer tog på sig rollen som Kristi brud, Jesus trolovade, började tvivlen gnaga hos Sara Svensson. Hon undrade hur Jesus kunde älska Åsa Waldau mer än någon annan.

Straffet blev hårt. Sara Svensson frystes ut från den varma gemenskapen i församlingen och hennes äktenskap försämrades – vilket gav pastor Helge Fossmo fritt spelrum att knyta henne till sig.

Så fick Helge Fossmo grepp om Sara Svenssons psyke

Först närmade han sig Sara Svensson och hennes make genom att agera äktenskapsrådgivare. Hans råd tycktes dock ha motsatt effekt och paret gled längre ifrån varandra.

När Sara Svensson lämnade Helge Fossmos sida så fick han skakningar, plötslig blindhet och föll i medvetslöshet. Så fort hon närmade sig Helge Fossmo så minskade symtomen. Pastorn menade att Sara Svensson var den enda som kunde rädda honom i kampen mot demonerna.

Helge Fossmo skrattar gott under en TV4-intervju på häktet. Foto: - - / TV4

Helge Fossmo beslutade att Sara Svensson skulle flytta hem till honom och bli barnflicka. Efter ett tag fick Helge Fossmos fru Alexandra, Åsa Waldaus syster, som senare skulle mördas av Sara Svensson flytta ner till gästrummet. Sara Svensson tog plats i pastorns säng.

Pastorn berättade att deras förbund skulle slutas genom samlag.

– Det var en himmelsk kärlek genom rena, kristna syskon, sa Sara Svensson i polisförhör.

Helge Fossmo kunde manipulera Sara Svensson ostört

Sedan påbörjade Helge Fossmo en åtta månader lång hjärntvätt av Sara Svensson. Församlingen menade att hon var en fresterska och en äktenskapsbryterska som hade förfört Helge Fossmo.

– Är man förkastad av Åsa Waldau, då är man förkastad av Jesus. För Jesus är hennes man, säger samtalsterapeuten Per-Gustaf Eriksson om sektens förvrängda tankegods, i TV3:s dokumentär.

– Hon har sina tidigare erfarenheter av att vara övergiven av sin mamma, i samband med mammans död. Nu är det totalt mörker. Alla har övergett henne och Gud har dragit sig undan henne, säger Per-Gustaf Eriksson.

Barnflickan Sara Svensson manipulerades av pastor Helge Fossmo. Foto: TV3

Sara Svenssons enda vän var Helge Fossmo, som hade börjat kalla henne för träl och slav.

– Jag var vidrig. Men Helge älskade mig eftersom han var så god, berättade Sara Svensson i förhör.

När Sara Svensson befann sig på botten så erbjöd han henne en chans till botgöring. Han drog parallellen till hur Gud uppmanat Abraham att döda sig enda son.

– Helge frågar Sara, ”skulle du kunna döda en annan människa?”, säger polisen Jan Halling, som var Sara Svenssons förhörsledare, i dokumentären.

Sara Svensson under rekonstruktionen av mordet. Foto: TV3

Sara Svensson dömdes till rättspsykiatrisk vård efter att ha skjutit ihjäl Alexandra Fossmo, och skottskadat en annan församlingsmedlem svårt, med en revolver som hon köpt på Plattan i Stockholm.

Helge Fossmo fick livstid. I december omvandlade Örebro tingsrätt straffet till 26 års fängelse. I april 2021 väntas han bli villkorligt frigiven.

