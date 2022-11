Sedan klockan sju på torsdagsmorgonen har tunnelbanans gröna linje drabbats av större trafikstörningar.

Förstärkningstrafiken som SL brukar sätta in under morgonrusningen har ställts in helt.

– Det finns en risk för att även eftermiddagstrafiken kan påverkas, säger Andreas Strömberg, presschef på SL.