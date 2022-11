Efter helgens kraftiga snöfall väntas nu ytterligare mängder falla. SMHI har gått med en orange varning för Stockholmsområdet och Gotland under måndagen, vilket innebär att snöovädret kan orsaka allvarliga konsekvenser för samhället och att det finns en fara för allmänheten.

SMHI har även utfärdat gula varningar för snöfall över delar av ostligaste Svealand och Götaland, delar av Uppsala och Stockholms län, västra Götalands län, delar av norra Kalmar län, men också runt delar Vättern och Vänern. Även i Skåne har varningar utfärdats under natten till måndagen.

SMHI:S VÄDERVARNINGAR • Gul varning: Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten. • Orange varning: Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten. • Röd varning Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten. Visa mer

Men snöovädrat väntas slå hårdast mot Stockholm, där det lokalt väntas falla upp till 30 centimeter tung, blöt snö. Det kan få stora konsekvenser för trafikläget.

– Behöver man inte ge sig ut på vägarna så uppmanar vi alla att stanna hemma i dag, säger Ola Österling, polisens presstalesperson region Stockholm.

Inga personskador har inrapporterats.

– Men vi har ett flertal trafikolyckor och avåkningar med både personbilar och lastbilar, säger Ola Österling.

Han säger att det lär finnas ett stort mörkertal eftersom alla olyckor inte rapporteras in.

Vissa avåkningar har stoppat snösvängen från att komma fram.

SL: Jobba hemma

Stockholms lokaltrafik, SL, har valt att ställa in flera tåg under måndagsmorgonen. De uppmanar även stockholmare att jobba hemifrån under dagen, eftersom busslinjer med kort varsel kan ställas in eller dras om när det är svårt för bussarna att komma fram på vägarna.

”Var ute i god tid om du ska resa och jobba hemifrån under måndagen om du har möjlighet”, skriver SL på sin hemsida.

En rad tågavgångar har redan fått ställas in under måndagen på grund av snöovädret, rapporterar TT. Det gäller bland annat SJ:s samtliga regionaltåg mellan Uppsala och Stockholm.

– Vi har valt att göra så här för att få ner antalet tåg som kör på sträckan, säger Leila Fogelholm på SJ:s pressjour till nyhetsbyrån.

Även sträckorna Stockholm C–Västerås C och Gävle C–Linköping C påverkas.

Möjligheten att få tag på taxi i Stockholmsområdet kan också påverkas av trafikläget.

– Vi är inget undantag från allt som händer i trafiken, säger Ulf Sanell, presstalesperson Cabonline som finns bakom en rad varumärken som TaxiKurir, Sverigetaxi och Topcab.

– Det är naturligt att när kollektivtrafiken ställer vi så vet vi att trycket på att åka på andra sätt ökar.

