Jonas Olsson, presskommunikatör på SJ, berättade tidigare under kvällen att det var en befarad olycka mellan Linköping och Norrköping som orsakade tågstoppet.

– Räddningstjänst är på plats för att syna av och tittar på om det är en olycka eller inte, säger han.

Vid 18:10 kom en uppdatering från Trafikverket om att SJ kan återta trafiken igen. Orsaken till stoppet var en djurpåkörning.

– Det kommer att vara förseningar mellan 30-100 minuter och som det ser ut kommer det att påverka totalt 6 tåg i båda riktingar, uppger Jonas Olsson.

Sträckorna som påverkas är:

Gävle C - Stockholm C - Linköping C

Stockholm C - Malmö C - Köpenhamn.

Stoppet började vid 16.40-tiden på onsdagen. Vid 18.10 kunde tågtrafiken rulla igen.