Sagan om storhetstiden är bra eftersom den säger oss något om det vi inte vet.

De flyttar in i en vindsvåning på Regeringsgatan 1909, en handfull läkare och biologer med uppgift att diagnosticera smittsamma sjukdomar och framställa preparat. Då är allt nytt. Häpnadsväckande framsteg har gjorts i utlandet. Efter tio års utredande skapar regeringen Statsmedicinska Anstalten. Också Sverige ska kunna.

”Ett vidsträckt rum lämnas öppet för självständig vetenskaplig forskning”, står det i en intern historieskildring.

Det är en central mening.

De sysslar med polio och syfilis och difteri och spanska sjukan. De har ett omfattande elände att hantera. De byter namn till Statens Bakteriologiska Laboratorium, SBL. Virologin gör entré: vacciner och antibiotika. På några få decennier förändras tillvaron för landets invånare. Döden är inte längre vad den varit.

Människan sitter vid diktens port och talar om att allt vad stort hon gjort och allt vad stort hon ska göra.

Det är Folkhälsomyndighetens arv.

Tempel behöver höjd.

De flyttar till Ingentingskogen 1937, till en enorm anläggning som den funktionalistiske pionjären Gunnar Asplund ritat. Femton byggnader sammanlänkade i underjordiska gångar; i centralhallen en helixformad spiraltrappa och lampkupor som ser ut som seriumdroppar gör i ögonblicket när de lämnat pipetten. Asplund har lärt sig i Italien. Huvudbyggnaden placeras på en bergknalle. ”Tempel behöver höjd”, skriver arkitekten, ”mödan att komma dit ökar vördnaden”.

Statens Bakteriologiska Institut trycker ner tuberkulosen med 80 procent, får difteri att delvis försvinna, spårar framgångsrikt syfilis. Man håller kor och hästar och apor för djurförsök och producerar vacciner. När delar av världen på 1950-talet drabbas av ett polioangrepp tar man i Ingentingskogen fram ett färdigt vaccin på bara tre år. I USA misslyckas man med samma uppgift.

Svenskarna blir ryktbara.

Världshälsoorganisationen lånar deras kompetens, vilket stärker det ständigt expanderande laboratoriets självuppfattning. Det går att tala om en kultur. Lars O. Kallings, som kommer som ung assistent 1952 och slutar som verkschef 1988 är typisk. Folk stannar länge. Det är inte ovanligt att flera generationer från samma familj arbetar i husen. Nästan alla är specialister, forskare i mikrobiologi och virologi. De samarbetar med Karolinska institutet och de stora universiteten, men sköter sig själva.

”Sverige besatt en kompetens som annars bara fanns hos den stora internationella läkemedelsindustrin”, skriver Kallings i sina memoarer.

KAMP MOT HIV. Efter att ha slutat på SBI var Lars Olof Kallings generalsekreterare i IAS (International Aids Society), en världsomspännande organisation medlemmar som arbetar med hiv/aids. Foto: ELISABETH EDEN / EDÉN ELISABETH DN PRESSENS BILD

Vaccinationsprogram, beredskapsplanering för civila och militära ändamål, det världsunika PKU-registret. 130 akademiska avhandlingar läggs fram vid laboratoriet.

”Få institutioner i världen kan ståta med en värdigare historieskrivning inom epidemiologins område”, skriver Holger Lundbäck, som var verkschef mellan 1961 och 1982 och helt central i Världshälsoorganisationens arbete för att globalt utrota smittkoppor.

Svenskarna blir kända för att ligga i framkant och för att vara välorganiserade.

LÄMNADE. Johan Giesecke, professor emeritus vid Karolinska institutet, tidigare statsepidemiolog, numera pensionär, rådgivare för WHO och konsult för Folkhälsomyndigheten. Lämnade Smittskyddsinstitutet för en tjänst på EU:s smittskyddsenhet ECDC. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL

Storhetstiden, såsom den skildras av de som var med, har förstås ett slut.

På 1970-talet slår idén om decentralisering rot, inte bara hos centerpartister. Ett tag ska SBL med tvång till Umeå. Landstingen vill ha mer inflytande och helst lägga ner laboratoriet. Socialstyrelsen, en myndighet mot vilken man hela tiden haft gränsdragningsproblem, irriterar sig också. Det ifrågasätts och utreds. Särskilt detta att Statens Bakteriologiska Laboratorium både är producent, försäljare och kontrollör av vaccin. Beslutet fattas av ett folkpartistiskt statsråd i den borgerliga regeringen 1992, men socialdemokrater har drivit åt samma håll. Hela vaccinproduktionen privatiseras och köps så småningom upp av internationella jättar. SBL:s sex professurer förs över till Karolinska institutet.

Begreppet myndighet indikerar för mig byråkrati och maktutövning med frånvaro av oberoende sakkunskap, kastrerad vetenskap.

Det som finns kvar efter styckningen döps om till Smittskyddsinstitutet. Institutet har fortfarande specialister och ansvar för det epidemiologiska kontrollarbetet i Sverige. Men verksamheten åderlåts ytterligare när EU:s smittskyddsmyndighet ECDC etableras i Sverige och lockar personal med högre löner. Dit går till exempel Johan Giesecke, som varit statsepidemiolog i ett decennium. Slutligen inkorporeras resterna av SBL med Socialstyrelsens folkhälsoenheter och de delar av Socialstyrelsen som har ansvar för de samhälleliga epidemiologiska strategierna – där Johan Carlson och Anders Tegnell jobbar – och döps om till Folkhälsomyndigheten.

”Begreppet myndighet indikerar för mig byråkrati och maktutövning med frånvaro av oberoende sakkunskap, kastrerad vetenskap”, skriver Lars O. Kallings bittert.

Allt detta är enkelt att ta reda på.

Folkhälsomyndighetens historia och därmed epidemiologins historia i Sverige är lättillgänglig. Man sätter sig en dag i Kungliga Biblioteket och får anekdoterna och bilderna, och en dag i Riksdagsbiblioteket för utredningar och beslut. Den där sagan om hur allt gick uppåt och sedan förföll, den kanske inte är hela sanningen. Men den finns där. En kultur av alfahannar, och så småningom alfahonor, som för livliga diskussioner om de allra senaste vetenskapliga rönen.

Det märkliga är allt vi inte vet om Folkhälsomyndigheten.

Nämligen hur det är nu.

INFORMERAR. Statsepidemiolog Anders Tegnell och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson under en pressträff i april. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

De beslut som Johan Carlson och hans tjänstemän har fattat och de rekommendationer de har gått till regeringskansliet med har omformat Sverige och påverkat alla invånare. Ändå är omständigheterna kring dem mycket oklara.

Missförstå rätt här. Folkhälsomyndigheten har haft dagliga pressträffar. Tegnell och även Carlson har svarat på frågor i tid och otid. Den kvantitativa tillgängligheten kan ingen klaga på. Men har vi blivit klokare? Statistikrabblandet om läget i omvärlden, antalet döda, antalet lediga IVA-platser – den dagliga rutinen – har den varit upplysande? Eller fungerat som en dimridå för en annan slags diskussion?

Strategin – eller Sveriges förhållningssätt till viruset – är ju den centrala punkten. Den som centerpartisten Anders W Jonsson med stöd av flera partier pekar på: bedömningen av viruset.

Och när den saken blir partipolitisk avslöjas luckorna.

Regeringen hänvisar till att man förklarade smittan samhällsfarlig. Enligt myndighetens egen pandemiplan innebär det att obligatorisk smittspårning ska skalas upp. Istället avbröts den. Vi vet inte riktigt varför. Det förefaller av tidiga uttalanden som om myndigheten gjorde en kalkyl där viruset var starkt smittsamt men inte så dödligt, men vi har låg kunskap om man gör en annan bedömning i dag. I internationella medier finns en ramberättelse om hur ett äldre epidemiologiskt konsensus ersatts av ett modernare under corona. Vi vet inte vilken position den svenska expertmyndigheten intar i den diskussionen, eller på vilka grunder.

STATSEPIDEMIOLOG. Anders Tegnell på avslutningsfest efter första året på gymnasiet i Linköping. Den 24 juni sommarpratar han i Sveriges radio. Foto: Privat

Vi har fått lära oss var Anders Tegnell bor, vad hans döttrar heter, och lyssnar vi på radio blir vi snart upplysta om vilka hans favoritlåtar är. Men vi vet inte vad de har sagt till varandra inne på Folkhälsomyndigheten om de centrala delarna i det svenska förhållningssättet. Vi vet inget om avvikande åsikter och bedömningar. Vi vet inte vad som har hänt inne i huset där de avgörande besluten har tagits.

Det är ett journalistiskt misslyckande.

Att nöta sittfläsk på presskonferenser och begära ut mejlkonversationer är viktiga arbetsmetoder, absolut. Men hur kan en myndighet vara centrum för all samhällsdebatt i ett halvår utan att någon reporter lyckas ta sig in? Hur kan det vara full storm om strategin överallt men kav lugnt just inne på Folkhälsomyndigheten?

Det är ett par frågor landets redaktioner borde fundera på innan semestern börjar.

Torbjörn Nilsson är författare och politikreporter på Expressen.