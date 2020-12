Till klockan 13.30 fredagen den 13 kallade regeringen denna ovanligt blöta oktobermånad 2006 till en presskonferens.

Det var på morgonen kallelsen kom.

Jag minns stämningen vid lunchtid som andfådd. Jag har en anteckning i ett block som styrker det, men går jag till läggen finner jag att en inte oväsentlig del av kollegiets rapportering från pressträffen vid presskonferensen behandlade Fredrik Reinfeldts ministerutnämningar. De ansågs skakiga. Två statsråd satte de där veckorna svårslagna rekord i snabba avgångar. Man ansåg allmänt i kollegiet att presskonferensen var en avledningsmanöver. Jag ansåg nog det.

Det är roligt i efterhand.

Det fanns ju riktiga skäl att vara andfådd.

Den nytillträdda regeringen hade i en källare under en av departementsbyggnaderna hittat 152 band. De var märkta ”tsunamibanden”. På dem fanns loggad datatrafik från dagarna kring flodvågskatastrofen 2004.

Det berättade Fredrik Reinfeldt i Bella Venezia den där fredagen. Göran Persson uppgav sig vara helt ovetande om bandens existens. Möjligen var det någon Gunnar som gömt undan dem. Möjligen hade Svenska Dagbladets reporter, som tipsats och begärt ut banden, större kännedom. Möjligen hade vissa band blivit stulna.

Men några av dem låg där i alla fall.

Presskonferensen var en scen från en thrillerfilm.

Den nya regeringen behövde göra sig av med banden illa kvickt. Deras valseger vilade på det fundament av socialdemokratisk regeringsoduglighet som tsunamihanteringen uppvisat.

Så regeringen gav banden till Johan Hirschfeldt.

Som fick återuppstarta sin katastrofkommission.

Jag saknar förmåga att fullt ut teckna febrigheten kring den kommissionen, men skulle saken dramatiseras av HBO, och det borde den förstås, vore tsunamibanden en given vändpunkt. Juristen Johan Hirschfeldt hade redan skapat historia genom sin närgångna granskning av olika individers förehavanden under tsunamin. Kommissionen hade lagt fram sitt arbete i december 2005. Banden var nytt bevismaterial. Kommissionen återstartade. Genom banden naglade Hirschfeldt till slut fast statssekreterare Lars Danielsson som lögnare. ”Danielsson har i några avseenden lämnat uppgifter till granskningsorganen som inte varit korrekta”, som meningen löd i den uppföljande rapporten.

Så personligt utpekande hade statliga utredningar inte varit tidigare.

Det föreligger nu förhoppningar respektive farhågor om att juristen Mats Melins kommission om coronahanteringen ska landa ungefär som tsunamikommissionen. Att skulden ska redas ut och finfördelas. Att Tegnell och Hallengren och Svenonius ligger illa till.

Jag tror det blir tvärtom.

Hirschfeldts uppdrag var begränsat, i tid och rum. Det som skulle utredas var vad som hänt i just regeringskansliet under några få dagar. Det gav möjlighet att zooma in på detaljer som vilka nyheter Sky News sänt vid vilka tillfällen och vilka personer i regeringen som i så fall kunnat inta information om katastrofläget i Thailand eller hur stor del av annandagen Lars Danielsson ägnat åt att förbereda en resa till Malaysia. Hirschfeldt tog sig långt in i ansvarsutkrävandet, men kom kortare i åtgärdsförslagen. Det behövde inrättas en krisenhet i regeringskansliet, ansåg man. Med några års perspektiv finns det underlag att diskutera i vad mån kommissionens bredare förslag till lösningar var tillräckliga.

Melins kommission ska utreda en pandemi som pågått i snart ett år. Som ingen vet slutdatum på. Man ska granska regeringen, flera myndigheter, regioner, kommuner, enskilda äldreboenden, själva smittans väg in i Sverige. Allt detta talar för att Melin kommer komma kortare än Hirschfeldt i att peka ut skuld, men har potential att bli banbrytande i att nagla fast strukturella svagheter och tvinga fram lösningar på problem som politiker av flera kulörer inte klarat av att genomföra.

Och det är just vad kommissionen gör i sin första delrapport i veckan.

Det vore oklokt att dra för stora slutsatser av detta. Tillsättandet av kommissionen präglades av politiska bråk, inte minst om tiden. Skulle en slutrapport komma efter valet 2022 eller strax före valet? Det slutade i en kompromiss. Arbetet ska redovisas före valet, men så långt före valdagen som möjligt, redan i februari 2022. Kommissionen har därmed inte haft mer än ett par månader av effektivt utredningsarbete på sig för delrapporten om äldreomsorgen. ”Den allmänna smittspridningen i samhället är högst sannolikt den enskilt viktigaste faktorn bakom den stora smittspridningen i äldreboendena”, skriver kommissionen.

Det är en central mening.

Kommissionen tar ännu inte ställning till om Sverige har valt en bra eller dålig övergripande strategi i smittskyddsarbetet. Men den slår fast två saker. Dels detta att smittnivån i samhället som helhet varit avgörande, dels att regeringen har det övergripande ansvaret. Därifrån är det en kort väg för att komma till slutsatsen att strategin i sig – eller medlen för att nå målet om att skydda de äldre – varit felaktig. Att det är statsepidemilogen Anders Tegnells, generaldirektören Johan Carlsons, det ansvariga statsrådet Lena Hallengrens och ytterst hela Stefan Löfvens regerings fel att så många äldre har dött i pandemin.

Politiskt är det utifrån detta svårt att förstå regeringens sätt att gång på gång försöka skjuta ifrån sig ansvar.

Varför river man hellre inte av plåstret?

Det finns ju andra viktiga meningar i Mats Melins delrapport.

Här konstateras till exempel att det har ”särskilt tydligt i Region Stockholm förekommit riktlinjer som inneburit risk för kategorivisa prövningar av människors vårdbehov”. Och att ”regionen aldrig borde ha utfärdat sådana riktlinjer”. Här beskrivs hur sent Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen tog fram riktlinjer för vad målet om att skydda de äldre innebar i praktiken på de särskilda boendena. Inte minst ägnas utrymme åt det kommissionen kallar för strukturella brister.

Det är vad Mats Melin koncentrerar sig kring.

Långvarig underlåtenhet att lösa problem alla känner till.

Ett par saker som har utretts till leda men som politiker i olika partier på olika nivåer har misslyckats att lösa eller valt att ignorera. Dels underfinansieringen av äldreomsorgen, dels regionernas storlek och existens, vem som egentligen ska ansvara för vad.

Mellanrubrikerna i sammanfattningen är talande:

”Underdimensionerad bemanning”. ”Orimliga arbetsförhållanden”. ”Dåliga förutsättningar för ledarskap”.

Att läsa själva texten är att ge sig in i den djungel av oklarheter och otillräckligheter som svensk välfärd och det svenska förvaltningssystemet utgör. Man blir utmattad av snårigheterna. Men Mats Melin hugger med sin machete.

Jag tänker mig att det är den bärande scenen i en film om coronakommissionen.

Kommer Melin klara av att gå hela vägen? Kommer politikerna tvingas att ta en paus från trätor och faktiskt göra något åt det som alla vet inte fungerar?

Det är en riktig thriller.

