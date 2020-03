Anna Ekström kan betraktas som en vändpunkt.

Hon inledde inte sin presskonferens i ett konkret problem, men i juridiska restriktioner. Vad kunde regeringen göra? Vilka lagar var ens möjliga att ändra? Det var inte helt enkelt att följa hennes tankebana.

Men den som lyssnade till slutet den där sena torsdagskvällen knappt två veckor in i den svenska coronakrisen fick höra något nytt. Det handlade inte så mycket om när och hur och var skolors verksamhet ska stänga. Det nya var det politiska subjektet.

Anna Ekström tydliggjorde sin och regeringens värdering.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer utgjorde bas i presentationen, men där fanns också Anna Ekströms egen åsikt. Hon vägde epidemiologernas ord och angav var hon själv tyckte det fanns tyngd.

– Jag tycker det ligger väldigt mycket i det argumentet, sa hon i ett långt resonemang om smittbekämpningen i detta skede gynnas av att friska mammor och pappor kan fortsätta gå till jobbet.

Hon var kort sagt politiker.

VÄNDPUNKTEN. Anna Ekström håller presskonferens torsdagen den 12 mars. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Tidigare hade både statsministern och enskilda statsråd låtit åsiktslösa och indolenta. Vi-gör-vad-som-helst-så-snart-experterna-säger-till.

Och just det retade en spretig grupp kritiker. Det fanns en medicinsk diskussion – att opinionsbildare pekade på andra experter i andra länder som gjorde andra bedömningar än de svenska ämbetsmännen – men också en politisk jämförelse. Någon la upp en länk till en pressträff med Merkel – ”the famously no-nonsens chancellor is back” skrev New York Times. Någon önskade danskarnas stängda gräns. Norrmännens allvar. Johnsons vältalighet. Till och med Macrons yviga hybris och Trumps USA-keps kunde vara att föredra.

Vad är det för fel på svenska politiker?

Varför gör ni ingenting?

Det undrade kritikerna. De hörde inte Anna Ekströms subtila politiska avvägning eller så fann de den otillräcklig. De ville ha någon som ”stängde ned Sverige för att skydda Sverige”. Så formulerade en av kritikerna saken.

De tittade ut över världen och undrade:

Vad är det för fel på oss?

RIKSKANSLER. Axel Oxenstierna, porträtt av Michiel Janszoon van Miereveld från 1635. Foto: OKÄND

Sverige är, som alla länder, sin historia. I det här fallet är Sverige en liten pojke från Fåno i Uppland som 1612 utses till rikskansler. Axel Oxenstierna har studerat i Tyskland och har egna tankar om modernisering, tankar han får utveckla i kung Gustav II Adolfs frånvaro och sedan som förmyndare till prinsessan Kristina.

Det där är berättelsen om myndigheternas makt som författaren Gunnar Wetterberg brukar berätta den.

Det är en populär version. Att Oxenstierna såg till att staten anställde folk efter förmåga mer än släktskap, och det på ett sätt som saknade motsvarighet i världen i övrigt. I Wettterbergs berättelse går de svenska ämbetsmännens oväld långt tillbaka i tiden.

Det finns invändningar.

Hundra år senare var den svenska statsapparaten genomkorrupt. På 1700-talet köpte och såldes offentliga tjänster och de förmåner som jobben innebar. Män i karriären samlade på sig fem, sex, sju uppdrag, lät någon underhuggare utföra själva jobbet för att själv livnära sig mellanskillnaden i ersättning. Linjen från Oxenstierna har ett brott. Gunnar Heckscher – statsvetare och högerpolitiker från den mest fascinerande av alla svenska 1900-talssläkter – hävdar i en klassisk bok från 1952 att den svenska statsförvaltningen i början av 1800-talet var ”tämligen försumpad”. Heckscher har en annan berättelse. I den spelar finansminister Johan August Gripenstedt huvudrollen. Hans stora reformer i mitten av 1800-talet banade väg för de inflytelserika svenska myndigheterna. Gripenstedt dikade ut sumpmarken, säger Heckscher.

Vilken version man än väljer blir poängen:

Det finns historiska skäl till att en gråhårig epidemiolog vid namn Anders Tegnell och en vithårig generaldirektör vid namn Johan Carlson snarare än Stefan Löfven har dominerat nyhetsflödet de senaste veckorna.

Det är helt enkelt svenskt.

TJÄNADE FOLKET. Dag Hammarskjöld – nationalekonom, jurist, ämbetsman, diplomat, författare – pryder den svenska tusenkronorssedeln. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

När demokratin kom till Sverige kunde mötet mellan folkmakt och expertmakt tagit en annan väg än den gjorde. Man kan följa utvecklingen i familjen Hammarskjöld. Pappa Hjalmar var en produkt av det gamla ämbetsmannaidealet. Han såg folket som en del av civilsamhället, inte staten. Staten var kungen. En rättrådig ämbetsman tjänade därför kungen snarare än folket. Boströmska skolan.

När den spirande parlamentarismen brakade samman i borggårdskrisen 1914 utsågs Hjalmar till statsminister för en opolitisk regering. Han samlade ett dream team runt sig. Landets absolut ledande experter.

Det gick åt skogen.

Folkrättsexperten Hjalmar låste fast sig i juridiska principer, läste det internationella politiska spelet i världskriget helt fel. Svenskarna svalt till följd av hans beslut. Men idén om starka tjänstemän försvann inte bara för att Hjalmar fick avgå.

Sonen Dag såg upp till pappa, men fyllde ämbetsmannaidealet med nytt innehåll. Författaren Henrik Berggren skildrar processen i sin färska biografi: hur den boströmska motiveringen till ämbetsmannamakten ersattes av den hägerströmska. En politisk expert, ansåg den yngre generationen, bör tjäna det allmänna bästa – alltså folket – inte kungen.

Den där förändringen var viktig. Det snabbt växande och i vissa delar samhällsomstörtande socialdemokratiska partiet kunde plötsligt möta det svenska ämbetsmannaväsendet med en varm famn istället för en knuten näve.

Dag Hammarskjöld blev opolitisk minister i en socialdemokratisk regering. Och över tid befästes de traditioner som får Sverige att sticka ut i internationella jämförelser:

En förvaltningsmodell utan ministerstyre. Ett omfattande utredningsväsende. Ett ideal om sakkunskap och konsensus.

Det är det som utmärker Sverige som land.

Som statsvetaren Bo Rothstein och andra har påpekat har gränserna mellan politik och förvaltning suddats ut de senaste decennierna. En del myndigheter har börjat forma politik snarare än att verkställa den. Mängden politiska tillsatta tjänstemän på departementen har ökat kraftigt.

Men kritiken mot den utvecklingen har också varit tydlig. Politiken har fått för mycket inflytande, har många hävdat. Den oväldiga förvaltningen måste återupprättas.

Det är det politiskt intressanta i coronakrisen.

Plötsligt går debatten om politik och förvaltning i motsatt riktning.

De som höjer rösterna nu tycker ju att det är epidemiologen och generaldirektören som har för mycket att säga till om. De vill att politiken ska överpröva myndighetens expertis eller åtminstone strunta i den.

Som i andra länder.

SYNLIG. Statsminister Stefan Löfven (S) håller presskonferens på söndagen. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

I det lilla är Anna Ekström en vändpunkt. Hennes sätt att klargöra sina politiska avvägningar i arbetet mot pandemin tycks ha visat vägen för resten av regeringen. Sedan i torsdags har de politiska förslagen blivit fler. Stefan Löfven syns oftare och uttrycker sig något klarare. Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferenser har fått konkurrens från regeringskansliet.

Men i det stora är själva debatten vändpunkten.

Att efterfrågan på politiska ledare som pekar med hela handen visar sig vara så stark. Också hos opinionsbildare som annars bruka hylla oväldiga myndigheter och vikten av fast förankring i sakkunskap.

BLEV FOLKKÄR. Finansminister Anders Borg (M) i november 2008. Foto: MARC FEMENIA / TT / TT NYHETSBYRÅN

Till någon del kan det förklaras av ovanan vid smittskydd som politikområde. Experterna tycker olika saker. Fast så är det ju alltid. Jämför med finanskrisen 2008. Att det fanns ekonomer som hade helt olika lösningar innebar inte att man struntade i sakkunskapen, snarast att man önskade mer sakkunskap i politiken eller var glad över den som man uppfattade fanns där. Finansminister Anders Borgs blev folkkär då just eftersom han ansågs vara expert.

Den logiken verkar inte gälla längre.

Anta att socialminister Lena Hallengren i morgon istället började skälla ut Anders Tegnell, att hon viftade bort honom som en irriterande droppsmitta och deklarerade att från och med nu fattar vi beslut på eget bevåg.

Det kanske skulle göra henne populär. Men särskilt svenskt skulle det inte vara.

Torbjörn Nilsson är författare och politikreporter på Expressen.

