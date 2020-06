Moderatledaren vrålade – sedan sprack regeringen

FÖRHANDLINGAR 1981. Synliga vid bordet från vänster socialdemokraternas partiledare Olof Palme, Kjell-Olof Feldt (S) och, delvis skymd, Sten Andersson (S) samt vid bordets högra sida från vänster Olof Johansson (C), Ola Ullsten (FP), statsminister Thorbjörn Fälldin (C) och Gösta Bohman (M), under skatteförhandlingarna 23 april 1981, som följande morgon mynnade ut i en uppgörelse om skattepolitiken. Sedan sprack regeringen.

Foto: SVEN-ERIK SJÖBERG / DN