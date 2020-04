Magdalena Andersson har levt i väntan på krisen.

Fostrad i unga år på Göran Perssons finansdepartement och formad i sitt tänkande av den svenska statens stålbad då, framstod länge statsrådet Andersson som något främmande i en tid präglad av identitetpolitisk grälsjuka, bråk om handhälsningar, GAL hit, TAN dit. Volymer av flyktingar – eller själva ordvalet – blev något viktigare än de volymer av statsmedel finansministrar har att ägna sig åt.

HOS PERSSON. Magdalena Anderson på ett foto från 2004, då hon var en av regeringens tyngsta politiska tjänstemän som planeringschef i statsrådsberedningen. Foto: DN EXPRESSEN / STADSRÅDSBEREDNINGEN

Magdalena Andersson företrädde en förgången tid och ett förgånget ideal.

Det där var för några veckor sedan.

Nu står hon längst fram i det pandemianpassade pressrummet i regeringskvarteren och drar siffror som är svåra att på riktigt ta in. Förra våren adderade regeringen 4,5 miljarder kronor till sin budget, nu landar man på 100 miljarder. Tror man. Det kan bli 200 miljarder, eftersom man dagen före utökat det dyra permitteringssystemet, en åtgärd som inte ens är med i vårpropositionen. Det kommer – det är möjligen den säkraste prognosen nu – blir ytterligare extraändringsbudgetar.

– Ökningen av antalet arbetslösa, säger Magdalena Andersson, är den största sedan 1993.

Hon bär stram svart dräkt.

– Tillväxten faller som vid finanskrisen.

Det är svårt att inte skönja en viss tillfredsställelse i hennes uttryck.

– Vi reviderar ner det finansiella sparandet mer än under både nittiotalskrisen och finanskrisen. Vi föreslår en höjning av utgiftstaket. Det är första gången någonsin en sittande regering gör det.

Det är det här hennes vänner har pratat om varje gång man ringt och bett dem beskriva henne. Magda, har de sagt, lever upp i kritiska stunder, hon går igång på allvaret i situationen, på de höga insatserna.

Här är till slut krisen som Stefan Löfven för åtta år sedan rekryterade henne att hantera. Här är månaderna som kommer definiera henne som politiker.

FÖRETRÄDAREN. Dåvarande finansministern Anders Borg (M) och Socialdemokraternas finansministerkandidat Magdalena Andersson i samband med en debatt i SVT:s Agenda, januari 2014. Foto: SUVAD MRKONJIC

Kritiken följer ett mönster. Moderaterna önskar offentligt stöd till näringslivet på 100 miljarder i månaden. De vill ha generösare tillämpning av de redan beslutade åtgärderna och om det krävs: att staten täcker vissa företags intäktsbortfall, helt enkelt tar notan för alla fasta kostnader.

Ni satsar för lite och för sent, så sa också riksdagsminoriteten när Anders Borg styrde i finanskrisen.

Skillnaderna kan förklaras av regeringens och oppositionens olika roller.

I någon mån kan omfattningen också relateras till den svenska virusbekämpningen. Har man inte som i många andra länder stängt ner hela samhället finns ju delar av näringslivet som klarar sig som vanligt.

Vi spenderar, säger finansdepartementets tjänstemän, trots det lika mycket som Danmark och Finland gör nu.

Jämförelserna haltar lite, i såväl epidemiologin som i ekonomin.

Men politiskt finns här en märklighet som hittills inte fått så stor uppmärksamhet. I riksdagen finns det nu borgerliga partier som samfällt ropar efter större statliga åtaganden och så finns det ett socialdemokratiskt parti som håller emot.

Så ska det inte se ut enligt skolboken.

OVANLIG KRIS. Det Magdalena Andersson har att hantera påminner om en naturkatastrof. Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

Vänstern tycker ju om en stor stat, högern gillar en liten.

Coronakrisen, förklarar många till både höger och vänster då, är en ovanlig ekonomisk kris. Mer som en naturkatastrof. Patienten – näringslivet – har hamnat i tillfällig koma och måste en tid hållas vid liv genom konstgjord andning. Det är inte frågan om ideologi utan om krishantering.

Alla gör det enda som går att göra.

Så är det säkert, fast åtgärderna får politiska konsekvenser. I omvärlden öser nu högerpolitiker ut statliga pengar. Länder som inte har några omfattande sjukförsäkringar betalar plötsligt ersättning för folks förlorade arbetstid, de betalar egenföretagare i karantän vad egenföretagen tjänade året före. Allt i syfte att hålla liv i sin struktur av entreprenörer och näringsidkare. Att ge folks skattepengar till företag kan inte definieras som typisk vänsterpolitik, men de ovanliga insatserna får effekter som gynnar vänstern.

Föreställningen om vad som är politiskt möjligt förändras.

I Storbritannien, skrev The Times nyligen, förbereder sig staten på att med skattepengar köpa in sig i medelstora företag. Socialisering alltså. Affärstidningen Financial Times ledarsida krävde i veckan ett radikalt skifte i den ekonomiska politiken och talade drömskt om förmögenhetsskatt och medborgarlöner.

Mitten i politiken flyttas i hög hastighet vänsterut.

Fast av det märks ännu inte så mycket i Sverige.

Är Magdalena Anderssons budget ens en vänsterbudget?

MOT TOPPEN. Magdalena Andersson, som i ungdomen tävlade i simning på elitnivå, fotograferad på Klätterverket i Nacka inför valet 2014. Foto: ROBBAN ANDERSSON FINANSDANS. Magdalena Andersson i DJ-båset under Almedalsveckan 2012. Foto: SVEN LINDWALL S-TOPPAR. Stefan Löfven, då oppositionsledare, och Magdalena Andersson, då ekonomisk-politisk talesperson, vid ett partievenemang i augusti 2012. Andersson pekas ut av många som trolig efterträdare den dagen Löfven slutar som partiledare. Foto: SARA STRANDLUND Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Generösare a-kassa, det är ett typiskt vänsterförslag.

Pengar till kommuner och regioner, det brukar partier till vänster önska, fast så sent som för några månader sedan var det partier till höger som drev fram höjningar i anslagen.

Slopat sjuklöneansvar, det är ett högerförslag.

Lägre arbetsgivaravgifter likaså.

Och så är det permitteringarna – som kanske mest är krishantering – men ändå omfördelar pengar från folk till företag.

Det är inte en vänsterradikal budget som den socialdemokratiska ledda regeringen i det gamla socialdemokratiska landet Sverige lägger fram. Särskilt inte om men ser den i det där internationella ljuset.

Möjligen är det nu självbilden rättas till. Många svenskar tänker sig fortfarande att Sverige utmärker sig som ett vänsterland. Det är svårt att få ihop med att helt andra länder tar täten i statsinterventioner. Här har debatten om ett ökat statligt ägande inte blivit mycket mer än filosofiskt funderade.

Möjligen kan man skönja mer vänsterpolitik längre fram. Ser man det så är det också enklare att förstå vad Magdalena Andersson gör nu.

I varje intervju påpekar finansministern vikten av att ha resurser kvar när ekonomin ska återuppstartas. Så låter hennes svar på oppositionens kritik. Av det skälet föreslår regeringen att utgiftstaket ska höjas: man säkrar pengar till stimulanser i ett senare skede av krisen.

I ett senare skede finns också en större politisk potential för en socialdemokrat. Det kommer vara andra åtgärder som är aktuella då. Om de satsningar som nu sker har som huvudsyfte att bevara det näringsliv och de strukturer som finns, kan satsningar då också ha omdanande effekt.

Så skulle man kunna se Magdalena Anderssons position nu.

Hon väntar fortfarande.

Magdalena Andersson (S) presenterar vårbudgeten. Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hon står vid podiet i pressrummet i regeringskvarteren och för varje gång hon använder ordet historiskt ökar hon också utrymmet för vad som är politiskt möjligt att göra sedan.

– Vad kan bli aktuell i ett senare skede, undrar en reporter.

– Vad är det som är mest effektivt då? Ja, investeringar är effektivt för att stimulera ekonomin, offentliga utgifter i form av pengar till skola och sjukvård, men sedan också olika former av konsumtionsstimulanser.

– Ser du behov av skattehöjningar, frågar en annan reporter.

– Inte nu, men det får man titta på senare utifrån vilka behov som behövs i välfärden.

Hon har som sagt förberett sig länge inför krisen.

Torbjörn Nilsson är författare och politikreporter på Expressen

