Han stod med händerna i byxfickorna. I oxfordblå skjorta och mysig pullover.

– Jag tror att folk har tröttnat på det där hätska och aggressiva, sa han.

En mer karakteristisk slutreplik går inte tänka sig.

I ett inglasat kyffe från vilket man kunde se stockholmskostymerna framåtlutade på väg mot nästa konsultmöte, efter sin allra sista debatt, ett evenemang som av smittskyddsskäl endast erbjudit ett fåtal luttrade och mycket buttra politiska reportrar som publik, då sammanfattade Jonas Sjöstedt allting.

Det var Sveriges Radio som frågade.

– Folk har tröttnat på det där hätska och aggressiva, sa Jonas.

Smålog gjorde han, förstås. Svärmorsdrömmen. Storkukslugnet. Sveriges mest populära politiker.

Det fanns annars en tid när vänsterpartiledare, eller kommunister, gärna skulle ha lite rockstjärneattityd. När det så att säga inte störde om de då och då kunde kasta ut en tv eller så från hotellrummet. Avslöjade kapitalismen, helt enkelt. Röjde bland månglarna. Någon som kunde kliva in plenisalen och skaka om alla och säga sanningen: att här sitter ni och administrerar utsugarna.

Gudrun Schyman hade sådana kvaliteter, grundaren Zeth Höglund hade det definitivt, och faktiskt också Carl-Henrik Hermansson, åtminstone som författare. Bredvid dessa, partiets mest mytomspunna ledare, kommer Jonas Sjöstedt nu att placeras.

Fast han som rockstjärna haft lyskraft ungefär som Michael Bolton.

Jag tror det finns skäl att dröja vid det.

”Är Jonas Sjöstedt mannen som har tagit partiet tillbaka till 1917?” undrar Torbjörn Nilsson. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ta sista partiledardebatten i SVT, den härom veckan, vänsterledaren var tvungen att sätta något mer än bara ord bakom hotet att fälla en socialdemokratisk regering på arbetsrätten. Han behövde få det att kännas som att detta var allvar och extraordinärt. Han höjde rösten, han forcerade sitt tal. Men såg inte tittarna att det var teater? Att han inte bottnade i det där emotionella registret?

En enda gång har väl Jonas Sjöstedt visat riktig ilska under sitt partiledarskap.

Det var när han blev dumpad.

När Stefan Löfven i regeringsbildningen 2014 sa att vänsterpartisterna inte skulle få vara med.

Då blev Jonas Sjöstedt så rasande att han nästan grät.

För Jonas handlar allt om 1917.

Man måste förstå den vänsterledare som nu tar farväl utifrån 1917.

Det är i alla fall vad partivännerna alltid har sagt när man frågat:

– För Jonas handlar allt om 1917.

Sveriges socialdemokratiska vänsterparti bildades i maj 1917. Man möttes i Viktoriasalen i Stockholm. Orsaken var inte egen vilja, men ett beslut på den tionde socialdemokratiska partikongressen i februari där partiledningen under Hjalmar Branting uteslutit Zeth Höglund och egentligen hela ungdomsförbundet. Den formella grunden var Höglunds ovilja att skriva under en trohetsförklaring. Bakom låg en mer intrikat schism. Den internationella oron spelade in, liksom personstrider, men viktigast av allt var regeringsdugligheten. Striden handlade om Branting skulle få sätta sig i regering tillsammans med liberaler eller inte. Zeth Höglund ifrågasatte maktstrategin.

På det sättet fick Sverige ett parti till vänster om socialdemokratin.

Zeth Höglund i talarstolen på Gärdet i Stockholm, 1 maj 1930. Foto: NORBERG / OKÄND

Vänsterpartiet tillhör också av detta skäl den minoritet av dagens partier som bildats i riksdagen. 16 av de socialdemokrater som uteslöts satt redan i parlamentet. En fjärdedel av partiet övergav Branting (eller övergavs om honom), däribland en lång rad profiler som byggt upp arbetarrörelsen i Sverige: Carl Lindhagen, Fredrik Ström, Kata Dahlström och Ivar Wennerström.

Det nya partiet var just vad det hette. En gruppering för socialdemokrater till vänster.

Sedan gick allt åt helvete.

Åtminstone är det så vänsterpartister av Sjöstedts typ brukar beskriva saken.

Fyra år senare, i mars 1921, beslutade partiet att uppgå i den Kommunistiska internationalen och döpa om partiet till Sveriges kommunistiska parti. Och med det inleddes det som har varit den bestående saken i partiets historia: en böljande strid mellan dem som helst hade det där beslutet ogjort och dem som inte alls förstod kritiken.

I den medlemsomröstning som föregick beslutet 1921 var en tredjedel av vänsterpartisterna negativa. En hel del gick slokörade tillbaka till Brantings och Per Albins socialdemokrati, men inte alla. Drömmen om 1917 har alltid levt kvar i partiet.

Den där ursprungliga tanken att vara ett demokratiskt vänsterparti som inte kompromissade bort sig.

Att vara den riktiga socialdemokratin.

Vänsterpartiets historia går att mäta efter hur stark drömmen har varit. När Kommunistiska internationalen upplöstes 1943 växte drömmen, inte minst tack vare ett rekordresultat i valet 1944. Men med kalla krigets logik drog sig partiet ändå till Sovjet-lojalitet och partiskolor i DDR. När Carl-Henrik Hermansson försökte kränga av sig vad han kallade den sovjetiska ryggsäcken på 1960-talet, kom några och la i saker i den igen. När Gudrun Schyman skulle kasta bort ryggsäcken på 1990-talet kom Lars Ohly och ungdomsförbundet och krängde på den igen.

Är Jonas Sjöstedt mannen som har tagit partiet tillbaka till 1917 och de där fyra lyckliga åren i tidernas begynnelse?

Kanske.

Det beror på om Annie Lööf får rätt eller inte. Hon som i avskedspresent gett Sjöstedt en allra sista debatt.

Jonas Sjöstedt och Annie Lööf i förra veckan, i samband med deras sista debatt. Foto: Skärmavbild / Annie Lööf/instagram

De står alltså på en liten scen. Annie Lööf ser så lycklig ut. Hade det inte varit misogynt hade jag i anteckningsblocket noterat något om kärlek. Den blick med vilken centerledaren ser på Jonas Sjöstedt.

– Varför blev det just ni två? frågar moderatorn.

– Och så svarar Annie Lööf något om att man ska prata med den som tycker mest olika och att ”jag och Jonas pucklar på varandra med glimten i ögat”.

Det är fascinerande.

Självklart finns en förmåga bland många politiker att skilja på sak och person, det har gällt från tider före 1917 till dagens dag. Men Annie Lööf är den politiker som tydligare än någon annan har velat misstänkliggöra Jonas Sjöstedts politiska existens och intentioner. Om Stefan Löfvens besked efter valet 2014 irriterade Sjöstedt så borde Annie Lööfs position efter valet 2018 vredgat honom mycket mer. Hon försköt inte bara vänsterpartisterna från direkt budgetinflytande, hon brännmärkte dem som extremistiska, placerade dem jämsides sverigedemokrater.

Jonas är så farlig!

Sa Lööf.

Och med honom myste hon alltså på turnéer runt om i landet, liksom på denna den sista av debatter.

Den här paradoxen brukar förklaras som det mesta med Jonas Sjöstedt brukar förklaras. Att han är så trevlig. Vad man då egentligen säger att ju att hans charm, hans lena ansiktsuttryck, skulle ha förlett centerledaren.

Jag tror inte på det.

Jag tror att Jonas Sjöstedt vann.

Efter nästa val är det mest sannolika utfallet att januaripartierna inte kan få igenom en budget utan vänsterpartister.

Inte bara den där sista debatten – för det gjorde han – utan frågan om 1917. Centerpartiet behövde måla ut två extremer och prata om samling i mitten för att våga spränga alliansen i luften. I centrum ställde Annie Lööf frågan om den demokratiska legitimiteten i det parti Jonas Sjöstedt har lett.

Vad blev svaret?

Ingenting alls.

– Den här dogmatiska socialismen, öser hon på om där på scenen.

Men ingen har ju så effektivt tvättat vänsterpartisterna som Annie Lööf gjorde under regeringsbildningen 2018, när hon utan tillräckligt stark grund ställde en storslagen fråga om vänsterpartisterna och fick en axelryckning från landets befolkning till svar.

Hon tog Jonas Sjöstedt tillbaka till 1917.

Han ler.

– Efter nästa val, säger Sjöstedt, är det mest sannolika utfallet att januaripartierna inte kan få igenom en budget utan vänsterpartister. Och är man inte beredd att prova det så är det kungsvägen för sverigedemokraternas inflytande i politiken.

Han vann, som sagt.

Torbjörn Nilsson är politikreporter på Expressen och författare. Han medverkar också i podden Verkställande utskottet.

