Det var på något av de där videomötena. Det ena avlöste det andra. Hon blev vartefter allt mer udda. Vad som börjat med att en diktatur långt borta i öster hade bommat igen sina skolor till följd av ett nytt virus, och som följts av att den överrumplade men ändå demokratiska staten Italien gjort samma sak; det blev en nästan automatisk process. Man kan möjligen applicera dominoteorin. Den där tanken från kalla kriget om att det inte spelade någon roll vilken politisk väg ett enskilt land önskade ta eftersom det ändå förväntades duka under av krafter från mäktiga grannar.

Fast här gällde det alltså frågan om barn skulle få gå i skolan.

9 mars stängde Spanien.

11 mars stängde Österrike och Danmark.

12 mars stängde Portugal, Frankrike och Belgien.

Till slut satt Anna Ekström där och stirrade in i skärmen och var helt ensam. Varenda utbildningsminister i Europa hade fattat beslut om att förbjuda elever och lärare att gå till förskolor, skolor och universitet. Det pågick ingen fysisk utbildning i Europa. Utom i den kalla avkroken Sverige.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) under en pressträff i september. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hon kände sig som en främmande fågel på mötena.

De tyckte hon var tokig. Flera av dem hade kört över sina smittskyddsmyndigheter, som rekommenderat att inte stänga skolorna.

Och det var då ministerkollegan sa det:

– You know, Anna, one of us will have to resign on this.

Hon ler när hon berättar den anekdoten.

Anna Ekström ser inte framför sig att hon ska behöva avgå.

Hon har blå scarf och sitter i ett rum där väggarna blir svagt gula på reporterns skärm. Han uppvisar symptom, som så många andra. Smittspridningen ökar drastiskt. Överallt i Europa. Överallt införs också hårdare restriktioner.

Men skolorna förblir öppna.

Alla gör nu som Sverige gjorde för ett halvår sedan.

För mig var det här den svåraste tiden i mitt yrkesliv med de svåraste besluten jag har behövt ta.

Den här historien riskerar att bli sockersöt.

Men den handlar inte om att Sverige fått rätt om skolorna eller att andra länder hade fel.

Den handlar om att ickebeslut också är beslut, som man kan lära av.

I den svenska debatten om pandemin var det centrala länge att Sverige inte stängde skolorna. Som om regeringen inte brydde sig om frågan, inte vågade eller bara agerade allmänt inkompetent. Man hade ju alla andra länder att jämföra med.

”I Sverige verkar vi tro att viruset bryr sig om att vi är snälla mot varandra och lyckas avstå från att hosta”, skrev Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski på opinionsplats i sin första kritiska text.

Fast också ett beslut att inte göra något kan vara övervägt. Man kan i alla fall i alla fall ställa frågor utifrån den hypotesen.

– För mig var det här den svåraste tiden i mitt yrkesliv med de svåraste besluten jag har behövt ta.

Så börjar Anna Ekström sin berättelse.

– På departementet insåg vi att vi kunde komma att behöva stänga skolor i Sverige den veckan då Italien stängde. Då började vi diskutera och de tjänstemännen om underlag. Jag talade med kollegor i andra länder. Jag talade mycket med en barnläkare och en epidemiolog jag känner.

Det är alltså en pusselbit till varför Sverige hamnade där det hamnade. Anna Ekström ringde några bekanta.

– Att det skulle ha negativa följder på barns kunskapsutveckling och på barns hälsa, det begrep jag snabbt. Men också rent epidemiologiskt: att risken för smittspridning kan öka också vid stängningar, att barn är ute på stan i stället. Det sa epidemiologer till mig hela tiden.

Jag tänkte på när jag själv hade små barn.

Sedan dök ett fjärde argument upp. Vad skulle stängda skolor ha för effekt på samhällsberedskapen? Hon fick papper med beräkningar. Att i 80 procent av svenska familjer jobbar både mamman och pappan. Fast störst intryck gjorde siffran 39 procent. Så stor andel av hälso- och sjukvårdspersonalen antogs stanna hemma om skolorna slutade fungera.

Hela mars gick hon runt med en lapp med den där siffran på i handväskan.

– Jag tänkte på när jag själv hade små barn. Hade jag haft en samhällsviktig funktion och mina barn hänvisats till en nödförskola hade jag haft svårt att sätta mina barn där, med pedagoger och andra barn de inte kände. Det hade legat mycket nära till hands för mig att istället ringa mina föräldrar. Och de skulle ju absolut inte träffa barn i en sådan här situation.

Det spelade naturligtvis roll att Folkhälsomyndigheten tolkade frågan om smittspridning på ungefär samma sätt som Anna Ekströms epidemiologvän gjorde. Det var ingen självklarhet om man tittar på den internationella forskardebatten. Det hade heller inte varit konstigt om någon i regeringskansliet anmält avvikande uppfattning. Men det gjorde ingen, enligt Ekström.

Därför är det inget hon själv fäster sig vid i berättelsen om hur hennes ståndpunkt växte fram, och varför hon den 12 mars kallade till presskonferens med budskapet att regeringen verkligen inte ville stänga skolorna.

Möjligen finns det en lärdom där.

Personer spelar roll i politiken. Ofta försvinner individerna i de långa och snåriga beslutsprocesser som utgör politik, här syns de. Vem som sitter på vilken stol och hur den tänker avgör utfallet.

– Jag har, skrattar Ekström, en kompis vars 12-åriga son avbröt sitt datorspelande för att titta på mig på den där pressträffen. Han blev grymt besviken. Han hade räknat med att vi skulle stänga skolorna, alla räknade ju med det då.

Fredrik Elgh, professor i virologi vid Umeå universitet.

Det är nog den andra lärdomen.

Hur en opposition formerar sig har avgörande betydelse för hur beslutet ser ut.

Det fanns mycket kritik i mars. Till att börja med från den grupp av meriterade virologer och läkare som ifrågasatte flera delar av Sverige pandemihantering. Där tolkade man de medicinska aspekterna annorlunda.

– Det finns ändå tydlig kunskap om att skolstängning har en stark effekt på antalet smittade, sa till exempel virologprofessor Fredrik Elgh till Aftonbladet.

Sedan fanns upprörda föräldrar, protestgrupper, enskilda lärare och rektorer. Strax efter sportloven nödstängde flera skolor i välbärgade områden på eget bevåg. Viktor Rydberg i Djursholm och Kunskapsskolan i Nacka, till exempel. De satte press. Sverigedemokraterna krävde att skolorna skulle stängas. Och så var det ledarsidorna, med Dagens Nyheter i täten. ”Stäng ned Sverige för att skydda Sverige”, skrev Peter Wolodarski dagen efter Anna Ekströms presskonferens.

Om jag hade varit ensam i mars stod jag i centrum i september.

Kort sagt inga obetydliga röster i svensk debatt, men utan riktig förmåga till enad front. Flera av dem tystnade ganska fort efter att regeringen och riksdag rekordsnabbt tagit fram den lag som möjliggjorde förordningar om att kunna stänga skolor och övergå till distansundervisning.

Den tredje lärdomen är klurigast.

Gjorde Sverige verkligen rätt?

För Anna Ekström är det självklart nu. Besluten var svåra att ta, men redan när hon träffade de andra europeiska utbildningsministrarna fysiskt för första gången efter första vågen, i Osnabrück i Tyskland i september, blev det uppenbart att trycket mot att stänga skolor var helt bort.

– Om jag hade varit ensam i mars stod jag i centrum i september. Alla inriktade sig på att hålla sina skolor öppna och gör det med ungefär samma argument som vi gjorde: Att skolor inte driver smittspridningen och att kunskapstappet för eleverna blir för stort, säger hon.

Fast om de argumenten gäller för grundskolor, varför gäller de inte för gymnasier och universitet?

Var det klokt att gå över till distansundervisning för de eleverna i våras?

Anna Ekström har inget riktigt bra svar.

– Kollektivtrafiken är extremt viktig för gymnasieelever och jag hoppas att folk som kan avstår från att åka kollektivt så vi kan fortsätta hålla i gång gymnasieskolorna, säger hon.

Frågar man runt på departementen skruvar folk lite på sig men försvarar avvägningen.

­– Det var ju en kompromiss, säger en tjänsteman och menar då att det har ett egenvärde i sig.

Det är väl det riktigt anmärkningsvärda. Trots att den svenska regeringens grundhållning om öppna skolor vunnit så starkt, vill ingen ta det hela vägen och säga att man borde ha hållit allting öppet.

Den viktigaste lärdomen av skolstängningarna är kanske en fråga som hänger i luften:

Är kompromisser verkligen det bästa?

Torbjörn Nilsson är politikreporter på Expressen och författare. Han medverkar också i politikpodden Verkställande utskottet.