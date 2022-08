Toppolitiker i KD lämnar efter gänggranskning

Det var i måndags som Expressen tillsammans med researchföretaget Acta Publica kunde avslöja att 64 politiker i årets val har dokumenterade kopplingar till den kriminella mc-miljön.

Igår meddelade Sverigedemokraterna att deras kandidat i valet i Norrtälje, Oda Rydell, hoppar av efter att hans stöd till Hells Angels avslöjats.

Socialdemokraterna Thim Borg, som varit på Hells Angels jubileumsfest i Helsingborg och än i dag inte kunde ta avstånd från den kriminella mc-organisationen gick samma väg och avsade sig sina uppdrag.

Unik inblick i storaffärer

Nu väljer också den kristdemokratiske kommunpolitikern i Linköping att lämna alla uppdrag. Han har i flera år genom sin mc-klubb Crossroads haft samröre med Hells Angels undergrupp Red Devils. Han har också låtit lägga upp bilder på Facebook där han några timmar efter ett kommunfullmäktigemöte poserade i den egna klubblokalen i en mössa till stöd för Red Devils.

– En kul grej, enligt Magnus Engström som några månader senare på samma Facebook-sida beskrev ett möte med Red Devils som en sammankomst ”i goda vänners lag”.

Magnus Engström har varit aktiv i politiken sedan 1979. Nu avgår han. Foto: Fredrik Topplund / Pressbild Kristdemokraterna

Magnus Engström har vid sidan av fullmäktigeuppdraget haft den tunga posten som ordförande i det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter, där han enligt kritikerna haft tillgång till unik information om bolagets miljardaffärer.

Kristdemokraterna uppger att bilderna och kontakterna med Hells Angels undergrupp var ny information för dem, men att de sedan åtminstone i februari fört samtal med Magnus Engström om det olämpliga i att han var medlem i mc-klubben, som ingår i den så kallade Sverigemodellen – där Hells Angels också ingår.

”Inte förenligt med att vara förtroendvald”

– Man får vara med hos oss om man är med i en mc-klubb, men inte i Sverigemodellen. Det är inte förenligt med att vara förtroendevald, sa Denisé Cassel, gruppledare för Kristdemokraterna i helgen.

– Jag tycker inte att det är förenligt som förtroendevald att umgås i de kretsarna.

Men uppdragen har han haft kvar och Kristdemokraterna har förklarat det med att kommunallagen inte ger några möjligheter för dem att tvinga bort en politiker. Han har också stått kvar på vallistan till regionen, där listorna redan var satta i februari.

Hells Angels och i förlängningen dess undergrupp Red Devils klassas av polisen som grov organiserad brottslighet. Foto: Sonny Meddle/REX / TT NYHETSBYRÅN / Shutterstock Editorial / Copyrig

Men under gårdagskvällen ska nya diskussioner förts med Magnus Engström om hans politiska framtid och position, diskussioner som till slut ledde till att han lämnade in sin avsägelseansökan. Vilket bekräftas av kommunfullmäktiges ordförande under tisdagsmorgonen.

– Vi jobbade hela gårdagskvällen både från mitt håll, men också från regionrådet och vd i bolaget för att få till det här. Han förstod att det inte skulle hålla och att han inte har styrelsen med sig, säger Denisé Cassel.

Och hans kandidatur till regionen i årets val?

–Valsedlarna är redan tryckta. Det har tryckts runt tvåhundratusen. Det man kan göra är att stryka honom sen.

Flera avgångskrav

Efter Expressens granskning ställdes krav från flera tunga kommunföreträdare om att Magnus Engström skulle avgå, särskilt med tanke på de risker man ansåg att kopplingarna till den kriminella mc-miljön kunde utgöra för en ordförande i det kommunala fastighetsbolaget.

En av dem var kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg, M.

– Finns det minsta misstanke om att någon av våra förtroendevalda politiker, oavsett parti, har kopplingar till en kriminell organisation då förutsätts den personen avsäga sig sina uppdrag omedelbart, säger han och välkomnar på tisdagsmorgonen beskedet att Magnus Engström inkommit med sin avsägelse.

– Att han sitter som styrelseordförande för ett av våra kommunala bolag – som dessutom är ett fastighetsbolag som gör stora upphandlingar – är inte bra alls. Att lämna sina uppdrag är det enda rätta, oavsett motiven bakom agerandet, sa han till Corren under måndagen.

Enormt stora byggprojekt

Centerpartiets kommunalråd och ordförande i teknik– och samhällsbyggnadsnämnden i Linköping Muharrem Demirok krävde före beskedet om Magnus Engströms avgång att kommunen som ägare skulle göra vad man kunde för att få till en extra bolagsstämma för att på så vis byta ut Engström.

– Han är ordförande i vårt samhällsnyttiga fastighetsbolag som bygger skolor, äldreboenden och nu också en simhall, enormt stora byggprojekt. Och om det är någonting vi har sett under många år är att organiserad brottslighet försöker söka sig till den typen av stora offentliga projekt, sa Muharrem Demirok.

– Bara misstanken om att det skulle kunna finnas sådana kopplingar gör det ohållbart för honom att vara kvar som ordförande. Jag är väldigt angelägen om att vi ganska snart omgående ska starta upp en utredning om han suttit på någon form av information och om han då läckt sådan information till obehöriga.

Muharrem Demirok var också kritisk till att Kristdemokraterna, enligt honom, hållit på information som kunde ha utgjort risk för kommunens fastighetsbolag. Kristdemokraterna har uppgett att de förde diskussioner med Engström i vart fall sedan februari i år.

Det är en kritik som Kristdemokraternas gruppledare Denisé Cassel förkastar som något som hör valrörelsen till.

– Det är klart att Centerpartiet skjuter på oss i en valrörelse. Vid samma möte som jag fick kännedom om det här var jag i kontakt med kommunens säkerhetschef och jag kom snabbt kontakt med polisen. Så det här har varit känt i kommunen, säger Denisé Cassel.

Då gällde informationen, enligt Cassel, Magnus Engströms mc-klubbs ingående i Sverigemodellen, inte hans ytterligare kontakter och bilder som visar stöd för Red Devils.

Expressen söker Magnus Engström.