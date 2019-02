Ulf Kristersson skulle bli statsminister – alliansen skulle bilda regering.

Fem månader efter riksdagsvalet träffas Moderaternas 70 högsta företrädare på en konferensanläggning utanför Stockholm.

Stefan Löfven är statsminister, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är kvar i Rosenbad – samtidigt som Centerpartiet och Liberalerna har lämnat alliansen.

Så hur ser Moderaternas framtid ut?

Både partiets väljare och företrädare talar i växande utsträckning om ett nytt konservativt block med M, KD och SD.

Kristersson och KD-ledaren Ebba Busch Thor säger fortsatt nej – trots att de tre partierna enligt opinionsmätningar i dag skulle kunna få egen majoritet i riksdagen.

Kristersson: ”Liberalernas eget vägval in i framtiden”

I går kom beskedet att Jan Björklund lämnar posten som partiledare för Liberalerna senast i november. I dag samlades Moderaternas riksdagsgrupp utanför Stockholm, för att diskutera partiets framtid.

Expressen möter Ulf Kristersson i lobbyn till konferenshotellet i Knivsta.

– Vi samlas en gång per termin och diskuterar den långa sikten och det parlamentariska arbetet de kommande åren. Ja, allt sådant som är traditionellt egentligen, men som får lite extra laddning just nu eftersom vi har ett speciellt parlamentariskt läge, säger Kristersson.

Vad säger du om Jan Björklunds besked i går?

– Jag har respekt för det, tolv år är en lång tid, jag vet själv att det i bland är ett rätt pressande arbete att vara partiledare.

Innebär det någonting för er vem som efterträder honom?

– Det är svårt att säga i det här läget. När vi hade en nationell allians mellan fyra partier så hade det betydelse, just nu har det mindre betydelse tror jag. Det är nog väldigt mycket en fråga om Liberalernas eget vägval in i framtiden. Det tänker jag varken lägga mig i eller försöka förutspå.

Det är många som pratar om Nyamko Sabuni exempelvis, som ju varit kritisk mot överenskommelsen mellan S, MP, C och L. Skulle det inte vara positivt för Moderaterna att få tillbaka Liberalerna i sin ringhörna?

– Jag tänker inte lägga mig i det alls. Just nu är alliansen spräckt på nationell nivå, men jag tror ju långsiktigt på så mycket borgerlig samverkan som möjligt. Det får ske i andra former just nu. Ju fler partier och partiledare som är gediget borgerliga, desto bättre för Sverige.

