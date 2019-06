Under måndagskvällen larmades polisen om att en tonårspojke uppgett att han blivit fasthållen och våldtagen av tre maskerade gärningsmän i Fagersta. Detta enligt uppgift till Aftonbladet.

Pojken fördes till sjukhus efter händelsen och polisen har inlett en förundersökning om grov våldtäkt. I nuläget är ingen gripen.

– Vi går inte in på några detaljer med hänsyn till målsägandes låga ålder samt av utredningsskäl men jag kan bekräfta att vi har fått in en anmälan från en person som är under 18 år och som vi rubricerar som grov våldtäkt, säger Daniel Wikdahl, presstalesperson vid polisen.

Pojke våldtagen i Fagersta

På sin hemsida skriver polisen:

”En kille under 18 år har anmält att den utsatts för en våldtäkt. Gärningsmannen är okänd. Brottet ska ha skett i Lpo Norra Västmanland på eftermiddagen den 4/6. Händelsen rubriceras som grov våldtäkt.

Polisen arbetar bland annat med förhör och teknisk undersökning. Med anledning av målsägandes ålder och utredningsläget lämnar polisen inga övriga detaljer kring händelsen.”