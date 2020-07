New York Times har varit i kontakt med fyra personer som säger sig ligga bakom onsdagens hackerattack mot Twitter, där bland annat förre presidenten Barack Obamas och Teslagrundaren Elon Musks konton kapades och användes för bitcoinbedrägerier.

För att bevisa sin inblandning har personerna visat upp skärmdumpar och loggar, för New York Times, som visar chattar och aktivitet innan attacken utfördes och efter att den blev offentlig.

”Kirk” visade sig kunna ta över Twitterkonton

Personerna har även kunnat visa upp sin tillgång till bitcoinadressen som användes för att ta emot kryptovaluta från personer som svalde betet.

Skärmdumpar visat att den som först lanserade planen att kapa Twitterkontona är en person som kallar sig ”Kirk”.

Personen kontaktade två andra användare, ”lol” och ”ever so anxious”, i en chatt på forumet Discord. Personen påstod sig jobba på Twitter och visade bevis för hur denna kunde ta kontroll över användares konton.

Attacken riktades om mot högprofilerade konton

”lol” uppger för New York Times att han är i 20-årsåldern och bor på den amerikanska västkusten. ”ever so anxious”, uppger att han är 19 år och bor hemma hos sin mamma i södra England.

Bägge var förenade i sin passion i att komma över ”OG”-namn på Twitter. Användarnamn som bara har en eller några korta bokstäver, eller ett kort ord, som skapats i Twitters barndom.

Enligt duon så var måltavlorna för hackerattacken just att ta över sådana konton – men senare under onsdagen ska ”Kirk” ha visat sig ha en annan agenda, rapporterar New York Times.

”Kirk” ska då ha riktat om attacken mot högprofilerade konton, som Barack Obamas, och kablade ut ett bedrägeri som lovade dubbel ersättning tillbaka för bitcoininsättningar.

Twitter kommenterar hackerattacken på sin blogg

Under fredagen kommenterade Twitter hackerattacken på sin blogg. De skriver att hackarna sannolikt fått åtkomst till deras interna verktyg genom att lura anställda på bolaget att lämna ifrån sig information, genom så kallad ”social engineering”. Attacken riktade sig, enligt Twitter, mot 130 konton och lyckades kapa 45 av dessa.

För åtta av kontona lyckades hackarna tanka ned all användarinformation. Dessa konton var inte verifierade och tillhörde därmed inte någon av de kända personerna som kapades.

LÄS MER: FBI utreder hackerattacken mot Twitter