Tomt på Arlanda – på grund av coronaviruset

Coronaviruset har slagit hårt mot flygbranschen.

Under måndagseftermiddagen meddelade SAS att man ställer in 2 000 flighter under mars på grund av coronaviruset. Dessförinnan har bland annat Norwegian, Eurowings, British Airways och Lufthansa minskat på sina flighter.

Och utvecklingen syns nu på hemmaplan. Från Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda, kommer bilder som visar nästintill folktomma korridorer på utrikesterminalen, terminal 5.

– Det stämmer att det är lite mindre folk på flygplatsen och att det är lugnare på terminalerna, säger Lovisa Ernestam, biträdande presschef på Swedavia.

I intervju med SvD säger en anställd vid en av Arlandas butiker att minskningen av passagerare påverkat försäljningen:

– Vi har tappat nästan 40 procent av försäljningen på bara några veckor. Folk är rädda för att prova kläder på grund av coronaviruset, säger den anställda till tidningen.

Personen får medhåll av en annat butiksanställd:

– Försäljningen har gått jättedåligt, framför allt sedan utbrotten i Italien och Sverige kom. Jag öppnade för tre timmar sedan och har bara haft en enda kund, säger en anställd till SvD.

Antalet passagerare minskar

Under tisdagen väntas Swedavia redovisa färska siffror över flygplatsernas passagerarantal för februari. Det handlar om samtliga ankommande och avresande passagerare som vistats på Swedavias flygplatser under månaden.

Inför rapporten vill Swedavia inte svara på frågor om hur statistiken påverkats av coronautbrottet. Däremot visar siffrorna från förra månaden att det skett en minskning av passagerare under årets inledning.

På Stockholm Arlanda vistades totalt 1 692 144 passagerare i januari i år. Motsvarande antal för december i fjol var 1 806 247 passagerare – vilket innebär en minskning på 6,3 procent.

Göteborg Landvetter redovisade 440 493 passagerare i januari, jämfört med 466 266 passagerare i december 2018. Där handlade det alltså om en minskning på 5,5 procent.

Totalt hade alla Swedavias flygplatser 2 669 846 passagerare under januari. Motsvarande antal i januari förra året var 2 829 458 passagerare, vilket innebär att flygplatserna såg 5,6 procent färre passagerare under årets januari.

”Flygbolagens kris har bara börjat”

Tidigare under dagen kommenterade flygexperten Jan Ohlsson hur coronautbrottet kan slå mot flygbolagen rent finansiellt. Han spådde en hård period, med blodiga slut för en del bolag.

– Flygbolagens kris har bara börjat. Än så länge flyger de många passagerare utan att vi ser det. Det vill säga de har fått betalt för en massa stolar som står tomma eftersom folk inte dyker upp, säger Jan Ohlsson.

