För ett par år sedan fick Tommy Kokkarinen, 53, från Dalarna fick höra av sin syster att hans pappa inte var hans riktiga pappa, något han till en början inte tog så allvarligt.

– Jag lät det gro litegrann. Men sen senare har det gnagt lite i mig, säger Tommy.

Då han tidigare ifrågasatt förhållandet till sin far, valde han att kika bland dokument hos Skatteverket och stadsarkivet. Det visade sig då att ingen pappa stod dokumenterad i registret.

– Det kom fram då att jag hade ingen pappa som skrivit under faderskapsintyget, berättar Tommy.

Förra hösten beställde han hem ett ”far och son testkit” för att testa DNA från sig själv och sin pappa. När han skulle topsa sin far avslöjade Tommys pappa sanningen: Tommys mamma var gravid redan när de träffades.

– Jag tänkte: ”Jaha, och det här berättar du nu?”.

Tommy Kokkarinen åkte till Finland för att överraska sina halvbröder och sin släkt. Här med halvbrodern Sam, till vänster. Foto: Privat Tommy Kokkarinen, till höger, med halvbrodern Sam, till vänster. Foto: Privat Tommy Kokkarinen, 53, från säter i Dalarna. Foto: Privat Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

I väntan på resultat skickade han även in sitt DNA via MyHeritage, för att kunna leta efter fler potentiella DNA-matchningar. I början av december hade han fått tillbaka resultatet från far och son-testet, och som väntat fanns det ingen DNA-matchning mellan Tommy och hans ”pappa”.

Men matchningar från MyHeritage trillade in i systemet, och han blev kontaktad av en av de starkare matchningarna – en finsk man i 30-årsåldern. Tommy bad den finska mannen att testa sin mor, vilket visade ännu en matchning. Efter mycket pusslande förstod han att han hittat sin fars kusin.

– Jag hade sån tur att han hade lämnat DNA. Hade han inte gjort det hade jag varit jättelångt borta.

Fann sin pappa och två halvbröder

Efter flera månader av grävande med hjälp av MyHeritage och digitala kyrkoböcker upptäckte han inte bara vem hans far var – han fick veta att han hade två halvbröder från finska Björneborg.

– Det var kul att hitta var jag kommer ifrån.

Tommys biologiska pappa avled 2017 i 70-årsåldern. De hann aldrig träffas, men Tommy är glad för de nyfunna rötterna

– Jag är bara glad och lycklig att jag har hittat honom. Jag är lite ledsen över att jag inte fick träffa honom bara, säger Tommy.

För ett par veckor sedan besökte Tommy äntligen sina halvbröder och sin nyfunna släkt i Finland, efter att ha fått avvakta en tid på grund av pandemin.

– Det var helt magiskt, helt fantastiskt.

Popstjärnan har varit omyndigförklarad sedan 2008, på grund av oro för psykisk ohälsa och drogproblem.

LÄS MER: Systrarna fick inte ta farväl av sin pappa