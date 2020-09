Under tisdagskvällen fick polisen in ett larm om en möjlig våldtäkt i Rågsved i södra Stockholm.

En anhörig rapporterade att en flicka under 15 år hade utsatts utomhus.

– Vi fick ett larm 20.45 från en person som är anhörig till det här barnet, som misstänkte att barnet har utsatts för en våldtäkt. Det är ganska oklart vad som har hänt initialt, och fortfarande har vi inte säkerställt allting, säger Carina Skagerlind på Stockholmspolisen.

Hon fortsätter:

– Vi åkte till platsen med en stor resurs och initialt letar vi efter brottsplatsen, det är inte helt säkerställt. Vi tror att vi blir behjälpta av vår specialsökhund som lokaliserade en plats utomhus i Rågsved. Vid den brottsplatsen har vi jobbat under natten, och vi har gjort en del fynd som jag inte vill gå in på just nu.

Polisen: ”Utsatts för hot”

Polisens tekniker arbetade på brottsplatsen fram till 04-tiden i morse, och kommer under onsdagen att fortsätta med kompletterande förhör med brottsoffret, men också göra en inventering av videoövervakningen i närområdet. Hittills har ingen gripits.

– Det är för tidigt att säga, jag vet inte vad som har framkommit i förhör. Vi har ingen som är frihetsberövad, säger Skagerlind.

Flickan fördes till sjukhus.

– Brottsoffret har åkt som man alltid gör till kliniken för våldtagna. Hon hade vissa lindra skador, och därför har vi nu en förundersökning om grov våldtäkt mot barn. Grov för att vi antar att hon har utsatts för hot eller någon typ av våldsituation.

Ingen har gripits hittills.