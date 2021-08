Talibanerna hämnas med tortyr och död för de afghaner som har samarbetat med den amerikanska armén under de 20 år de befunnit sig i Afghanistan. Det är oklart exakt hur många tolkar som mördats av talibanerna. Men den oberoende organisationen No One Left Behind bedömer att ungefär 300 tolkar och deras familjemedlemmar har mördats sedan 2014, skriver Al Jazeera.

– Vi är helt utelämnade, säger en person som tidningen talat med.

Halshöggs av talibanerna

Sohail Pardis lämnade i slutet av juli sitt hem i Kabul för en femtimmars bilresa till staden Khost. Där skulle han hämta sin syster och de skulle tillsammans fira högtiden eid al-fitr.

Pardis kom aldrig fram.

Vägen stängdes av en talibansk vägspärr och han satte plattan i mattan för att köra igenom spärren – men blev beskjuten.

Enligt en vän som CNN talat med ska bilen åkt av vägen, sedan ska talibanerna släpat ut Sohail Pardis och halshuggit honom.

– De sa till honom att han var amerikansk spion. Du är deras ögon och otrogen, vi ska döda dig och din familj, berättar vännen Abdulhaq Ayoubi.

Sohail Pardis jobbade i 16 månader som tolk för de amerikanska trupperna. Han blev de senaste tre veckornas första kända offer för talibanernas våld.

Imdadullah mördades utanför sitt hem

Den andra augusti bekräftas att också tolken Imdadullah mördats för utanför sitt hem i staden Jalalabad. Han hade tidigare jobbat som tolk för amerikanska styrkorna och ska ha varit en profilerad person i den lokala gemenskapen där han förde parter samman för samtal. Hans vän, journalisten Bilal Sarwary, beskriver mordet som ett svek från USA, eftersom Imdadullah tidigare fått avslag på sitt visum dit.

”Han försökte lämna landet tillsammans med sin familj”, skriver Sarwary på Twitter.

Enligt uppgifter till Expressens utrikeskorrespondent Magda Gad har ytterligare en tolk som jobbat för amerikanska armén dödats under måndagen. Tolken väntade på sitt visum till USA men hann aldrig få det när han mördades på vägen till Logar i östra Afghanistan.

Även afghanska tolkar som jobbat på uppdrag av Sverige tillsammans med de svenska trupperna i Afghanistan fasar för att att de kommer dödas av talibanerna. Expressen har tidigare rapporterat att de inte inte kommer få hjälp ut ur landet, Migrationsminister Morgan Johansson, S, menar att de helt enkelt är för många.