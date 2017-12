Tiotusentals flyr kraftig skogsbrand i Kalifornien

Tusentals människor flyr från den kraftiga skogsbranden Thomas i södra Kalifornien. På tisdagsmorgonen lokal tid hade över 182 kvadratkilometer mark brunnit på 13 timmar.

Branden beskrivs som "okontrollerad" av myndigheter i staden Ventura, där 27 000 människor tvingats evakueras. Brandkåren varnar om att de kraftfulla vindarna kan föra elden längre in i staden.

Samtidigt har två evakueringscenter öppnat för att ta emot dem som tvingats lämna sina hem. Över 150 byggnader är förstörda, rapporterar CNN.

– Jag har aldrig sett en brand bränna ner så många byggnader så snabbt under min [30-åriga] karriär, säger brandmannen Richard Macklin till kanalen.

Över 260 000 hem har varit strömlösa efter att elledningar brunnit ner i Ventura och Santa Barbara. Branden bröt ut omkring klockan halv sju lokal tid på måndagen nära Santa Paula, nordväst om Los Angeles.

"Branden är fortfarande okontrollerad"

Omkring 1 000 brandmän har kallats in för att släcka elden, vilket försvåras på grund av torra och starka vindar. Enligt CNN är det möjligt att vindarna avtar under onsdagen, för att sedan samla styrka igen under onsdagsnatten och torsdagen. Området har dessutom en period av torka, utan regn under hela november månad.

– Branden är fortfarande okontrollerad och byggnader fortsätter att vara hotade inom brandområdet. På grund av brandens intensitet har bemanningen svårt att ta sig fram, men det finns flera rapporter om brinnande byggnader, säger Venturas brandchef Mark Lorenzen på en hemsida.