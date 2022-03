Tiotusentals evakueras efter skyfall i Australien

Den senaste veckan har Australiens östkust drabbats av de värsta skyfallen i landet på flera årtionden.

Regnovädret väntas pågå i flera dagar till och hittills har tio personer beträffats döda i översvämningarna. Ett stort antal människor rapporteras som saknade, enligt ABC News.

Tiotusentals människor har redan evakuerats från sina hem och myndigheterna har uppmanat ytterligare 300 000 att förbereda sig på att fly, skriver TT.

Kan leda till katastrof i Sydney

Skyfallen har främst drabbat delstaterna Queensland och New South Wales där flera städer har översvämmats helt och tusentals strandade människor har behövt räddning från australisk militär och räddningstjänst.

Skyfallen förväntas slå hårt mot Sydney. Foto: BIANCA DE MARCHI / AAP

Nu befaras det att skyfallen kommer slå till hårt mot mot Sydney, där upp till 200 millimeter regn förväntas ösa ner under en sextimmars period på tisdagseftermiddagen, enligt den australiska myndigheten för meteorologi.

Efter myndigheternas varningar förbereder sig invånarna i staden för ett katastrofläge, skriver ABC News.

– Det värsta kan fortfarande vara framför oss, varnade New South Wales guvernör Dominic Perrottet under tisdagen.

Hård drabbade av naturkatastrofer

Regnkaoset sker i samband med att klimatet på landets östkust för andra året i rad dominerats av det så kallade ”La Nina” fenomenet, vilket är känt för att skapa abnormalt mycket regn.

Översvämningarna i Australien är en av många naturkatastrofer som drabbat landat under de senaste åren. Under 2019 och 2020 var det i stället torka som drabbade landet vilket ställde till med de värsta skogsbränderna i Australiens historia då 34 människor omkom.

Huruvida just regnovädret går att kopplas till klimatförändringarna är forskarna dock inte helt säkra på. Men en sak som är säker är att kraftiga skyfall blivit allt vanligare i Australien under de senaste årtiondena.

– De senaste decennierna har vi redan sett en ökning i frekvensen och intensiteten av extrema skyfall och vi förväntar oss att den här trenden kommer fortsätta i framtiden, säger Nina Ridder, klimatforskare vid the University of New South Wales till ABC News.

