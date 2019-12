Tiorumsvillan säljs för ett reapris – med en hållhake

Huset i fråga har en anrik historia. Det byggdes 1861, mitt under det amerikanska inbördeskriget, i Auburn, en stad med under 30 000 invånare som är belägen i delstaten New York.

Enligt CNN har byggnaden uppmätts till 557 kvadratmeter, utspridda över 10 rum. I nuläget ägs fastigheten av staden Auburn, men jakten på en ny ägare har inletts. Och det räcker med en förhållandevis liten summa för att få loss lyxhuset.

Lyxhus säljs för reapris

Huset har nämligen förfallit på insidan, och nu vill myndigheterna se en upprustning. Själva huset säljs för det relativt blygsamma beloppet 469 000 kronor – men med godkännande av köp kommer en hållhake. Du måste också lägga fram en noga genomtänkt plan för hur du ska renovera huset, så att det återfår sin forna glans.

Mäklaren Michael DeRosa samarbetar med myndigheterna för att få till en affär.

– Det är här inte en auktion, det är en tävling, säger DeRosa till CNN.

Krav på köparen

För att myndigheterna ska godkänna köpet måste intressenten i fråga presentera en godtagbar tidsplan och budget för renoveringen.

– Det handlar inte om att köparen ska presentera det bästa budet, det är köparen med den bästa planen för att fixa till det här huset som gäller, säger DeRosa.

Enligt mäklarfirmans hemsida byggdes huset av James Seymour, miljonär och filantrop som också låg bakom bygget av Auburns stadssjukhus och bibliotek.

”Huset är en historisk byggnad skapad efter viktoriansk design och byggd med duktig arbetskraft och utan en tanke på pengar, under inbördeskrigseran”, står det i annonsen.