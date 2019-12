Tio personer skjutna i USA – en person gripen

Det ska ha varit tidigt på söndagsmorgonen, lokal tid, som skjutningen inleddes. Tio personer ska ha träffats av skottelden och förts till sjukhus.

Enligt sajten Nola har polisen meddelat att två av de skjutna befinner sig i ett kritiskt tillstånd. En person har blivit gripen i anslutning till brottsplatsen.

Skjutning i New Orleans

Polisen väntas göra ett uttalande inom kort.

USA firar just nu Thanksgiving, tacksägelsehelgen, en av årets stora familjehögtider. I dag spelas dessutom ”The Bayou Classic”, det årliga mötet mellan collegelagen Grambling State University Tigers och the Southern University Jaguars. Matchen brukar locka tiotusentals åskådare och hålls på Tulane Stadium i New Orleans.

Canal Street brukar ses som stadens huvudgata och går genom French Quarter, de franska kvarteren.

Texten uppdateras...