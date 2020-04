Frankrike

Släppa fångarna loss, det är coronavirusvår. Det rådet kommer från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Dunja Mijatovic. Det handlar inte om alla fängelseinterner i Europas fängelser, utan bara sådana som inte är dömda för allvarliga brott och som inte anses utgöra någon säkerhetsrisk. Coronaviruset har spridits på flera fängelser och en del länder - som Storbritannien - har redan börjat släppa ut en del fångar. Dunka Mijatovic uppmanar alla medlemsländer att göra sitt yttersta för att minska beläggningen på fängelserna.

Interner på ett fängelse i Neapel. De har protesterat mot att de riskerar smittas a corona. Foto: CIRO FUSCO / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Japan:

Japans premiärminister Shinzo Abe kommer att under tisdagen proklamera undantagstillstånd i delar av Japan på grund av coronakrisen. Det uppger brittiska the Guardian. Det är Tokyo och sex andra regioner som omfattas. Undantagslagarna ger lokala myndigheter rätt att beordra invånarna att hålla sig inomhus. Japanerna ska bara få lämna sina hem för att handla mat eller mediciner, motionera eller ta sig till vissa samhällskritiska jobb. Premiärminister Abe har fått kritik för att inte tidigare ha stängt ner delar av det japanska samhället. Efter en lugn start så rapporterar nu Japan om allt fler fall av coronavirus. 143 nya fall rapporterades under söndagen.

En kvinnlig fotgängare i Tokyo. Japan planerar införa undantagstillstånd i landets huvudstad. Foto: VIOLA KAM/SOPA IMAGES/SHUTTERSTOCK / VIOLA KAM/SOPA IMAGES/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Spanien:

Siffrorna är fortfarande mycket höga i Spanien, men de pekar trots det åt rätt håll. Under det senaste dygnet har 637 personer avlidit av coronaviruset och det är den sjätte dagen i rad som dödssiffran gått ner. Det är också den lägsta siffran sedan 24 mars. Spanien har över 135 000 rapporterade fall av coronasmitta, den högsta siffran i Europa. Över 13 000 har avlidit. Bara Italien har en högre dödssiffra med över 15 800 döda. Spanien planerar att inom kort masstesta spanjorer för coronaviruset och hoppas kunna kartlägga hur många som bär smittan utan att känna några symptom.

Ett bårhus i spanska Girona. Dödssiffrorna pekar slutligen åt rätt håll i Spanien. Foto: MARTI NAVARRO/SOPA IMAGES/SHUTTERSTOC / MARTI NAVARRO/SOPA IMAGES/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOC

USA:

En tiger på Bronx Zoo i New York har blivit smittad av coronavirus. Tigern uppvisade delvis samma symptom som viruset orsakar hos människor, bland annat torrhosta. Tigern tros ha blivit smittad av en djurskötare. Men detta innebär inte att kattägare ska behöva oroa sig, säger veterinären Sarah Caddy vid University of Cambridge till the Guardian. Det finns bara ett misstänkt fall där en kattägare ska ha spritt sjukdomen till sitt husdjur. Det finns heller inget som tyder på att kattdjur kan smitta människor med coronavirus.

En tiger på Bronx Zoo i New York har också smittats av coronavirus. Dock inte just denna Bronx-tiger. Foto: MARY SCHWALM / AP

Visade upp symtom som torrhosta – tros ha smittats av människa.

