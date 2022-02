Tidningsoligarken går emot Putin: Stoppa kriget

Den rysk-brittiske mediemiljardären Evgeny Lebedev, 41, ägare av två av Storbritanniens största tidningar – The Independent och the Evening Standard – har gått ut med ett öppet brev till Vladimir Putin där han vädjade den ryske president om att göra slut på kriget som han start i Ukraina.

Lebedev blir i och med detta en av de första ryska oligarkerna som öppet går emot Putin.

I brevet till Putin, som publicerades under måndagen i the Evening Standard, vädjar Lebedev till den ryske presidenten ”som någon med en djup personlig koppling” till både Ryssland och Storbritannien.

Första sidan på måndagens Evening Standard.

– När Europa står på gränsen till ett nytt världskrig och världen på gränsen till en möjlig kärnvapenkatastrof, vädjar jag dig om att du använder dagens fredsförhandlingar till att få slut på den här hemska konflikten i Ukraina, skriver Evgeny Lebedev i brevet.

Son till KGB-agenten som blev oligark

Tidingsmogulen är son till en av Rysslands rikaste män, Alexander Lebedev – affärsman och ex-officer i den sovjetiska underrättelsetjänsten KGB, och flyttade som åttaåring med sin pappa till London då han fått ett uppdrag vid Sovjets ambassad.

Lebedev den äldre gjorde sedan sig själv till börsmiljardär under kaoset som uppstod efter Sovjet Unionens fall 1991, enligt Reuters.

The Guardian har skrivit om oligarksonens lyxfester med Londons kändiselit, hans affärskopplingar till Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman – och inte minst Lebedevs långa vänskap med den brittiske premiärministern Boris Johnson.

Han är också vän med flera medlemmar i det brittiska kungahuset och var gäst på prinsessan Eugenies bröllop.

Lebedev tillsammans med sin gode vän Boris Johnson. Foto: Richard Young/REX / TT NYHETSBYRÅN Prins William och Evgeny Lebedev. Foto: ROTA / TT NYHETSBYRÅN Lebedev tillsammans med chefredaktören för Vogue, Anna Wintour. Foto: James Peltekian / TT NYHETSBYRÅN Lebedev tillsammans med "The Crown" skådisen Claire Foy. Foto: James Veysey / TT NYHETSBYRÅN

Adlades av Johnson

Enligt the Guardian hade Lebedev genom sin vän nära insyn i de politiska intrigerna inom Torypartiet som pågick inför Brexitvalet år 2016 och premiärministern har tidigare kallat honom ”en stor kraft för gott”.

Trots detta var det många britter som blev förvånade år 2020 när Lebedev – på Boris Johnsons personliga rekommendation blev adlad och upphöjd till Baron.

Därmed fick han sig en permanent plats i det brittiska parlamentets House of Lords och även den högst extravaganta tituleringen: ”Baron Lebedev, of Hampton in the London Borough of Richmond upon Thames and of Siberia in the Russian Federation”

