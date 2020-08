Tidigare Trump-toppen Steve Bannon gripen

Bannon anklagas för att ha lurat ”hundratusentals” donatorer, skriver CNBC. Åklagare i New York pekar ut Bannon och tre andra för deras inblandning i en grupp kallad ”We build the wall” – vi bygger muren – som samlade in pengar för att bygga en mur vid den amerikansk-mexikanska gränsen, skriver Bloomberg.

Enligt åklagaren använde Bannon insamlade pengar för att betala ”personliga utgifter”.

Utredarna vid US South District of New York menar att en grupp konservativa ledare lurat av givare mer än 25 miljoner dollar för att bygga muren utmed USA:s södra gräns.

Trots att kampanjen skulle vara ideell tog Steve Bannon emot mer än en miljon dollar (knappt tio miljoner kronor) från insamlingen för personliga utgifter, menar utredarna.

Texten uppdateras.

