– Jag vill be er alla att be en särskild bön för påve emeritus Benedictus... Att komma ihåg honom, för han är väldigt sjuk, be herren att trösta och stötta honom, säger påve Franciskus under ett officiellt framträdande.

Benedictus, född Joseph Ratzinger, pensionerade sig från sin post 2013 och blev då den första påve att göra det på 700 år. Han ledde den katolska kyrkan i åtta år.

Påve Benedictus XVI, 95 år, är den äldste påven hittills.