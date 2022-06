Kerstin Skarp har haft mycket djup insyn i utredningen på statsminister Olof Palme som mördades på kvällen den 28 februari 1986.

Kerstin Skarp kom in i mordutredningen 1997 när åklagarmyndigheten sökte resning i Högsta domstolen, HD, mot den tidigare misstänkte Christer Pettersson som friats i Svea hovrätt. Mordutredarna hade då under lång tid samlat in nya uppgifter om Pettersson, men det slutade med fiasko. HD avslog begäran.

Senare övertog Kerstin Skarp ansvaret som förundersökningsledare i Palmeutredningen vid sidan av sitt jobb som vice riksåklagare. Hennes uttalande om Skandiamannen i intervjun i Dagens Juridik går rakt emot den uppfattning som chefsåklagare Krister Petersson, 61, förde fram sedan han övertagit mordfallet på hösten 2016.

”Inte min huvudmisstänkt”

För Kerstin Skarp var den så kallade Skandiamannen inget huvudspår.

– Han var inte min huvudmisstänkt. Jag har full respekt för att man gör andra bedömningar. Det är möjligt att Krister hade något mer som inte jag hade, säger Kerstin Skarp till Expressen.

Fakta Stig Engström Klockan 23.19, den 28 februari 1986, lämnade Stig Engström Skandia-huset på Sveavägen och hamnade mitt i Sveriges största morddrama, där han enligt egen utsago försökte rädda Olof Palmes liv. Med målande vittnesmål och utspel i pressen försökte han göra sig känd som brottsplatsens hjälte – ”Skandiamannen”. Stig Engström fanns i polisutredningen från start, men avfärdades som tänkbar gärningsman bland annat av dåvarande spaningsledaren, länspolismästare Hans Holmér. I stället, tre decennier senare, pekades han av chefsåklagare Krister Petersson ut som mördaren. I samband med ett reportage i tidningen Filter hösten 2017, intresserade sig polisens Palmegrupp på nytt intresserat sig för Stig Engström, känd som Skandiamannen. Journalisten bakom reportaget, Thomas Pettersson, skrev senare boken ”Den osannolika mördaren” om Skandiamannen. Engström växte upp i Indien där hans pappa fått ett jobb. I tonåren bodde han i Småland, sedan flyttade han till Stockholm. Stig Engström jobbade som grafiker och gjorde reklammaterial. Han var gift två gånger: Ett kortvarigt äktenskap 1964, sedan ett andra som varade 1968-1999. Året därpå, 2000, avled Stig Engström 66 år gammal. Engström blev aldrig förhörd som misstänkt. Visa mer

De hade inom Palme-utredningen flera gånger haft hans namn uppe i utredningen. Men han ansågs inte var intressant för en ny genomgång.

– Han fanns med även under utredningen på vår tid. Utan att kommentera alltför mycket, för det vill jag inte göra, så kan jag väl säga om jag, som många andra, blev förvånad vid presskonferensen för två år sedan, säger Kerstin Skarp i intervjun med Dagens Juridik.

Uppskruvade förväntningar

När chefsåklagare Krister Petersson kallade till presskonferens i juni 2020 var förväntningarna uppskruvade. Kanske skulle den slutliga lösningen komma 34 år efter mordet.

Foto: THOMAS CARLGREN / ÅKLAGARMYNDIGHETEN TT NYHETSBYRÅN

Kerstin Skarp följde presskonferensen via tv och blev som många andra överraskande när hennes efterträdare Krister Petersson presenterade sitt resultat.

– Jag hade trott att det skulle vara mer nyheter i detta. Nu handlade det mycket om sådant som jag redan kände till och där Krister hade kommit fram till andra slutsatser, säger hon i intervjun.

– Jag hade ju inte satt honom (Skandiamannen) som första huvudmisstänkt, säger tidigare vice riksåklagare Kerstin Skarp. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det var med stigande förvåning som Kerstin Skarp sedan tog till sig informationen från presskonferensen. Där fanns inget nytt.

– Mycket av det som kom fram nu var sådant som jag tror att alla vi förundersökningsledare har tittat på och jag hade ju inte satt honom som första huvudmisstänkt, säger hon till Dagens juridik.

Chefsåklagare Krister Peterssons besked om Skandiamannen som det presenterades på presskonferensen i juni 2020. Foto: Expressen TV

Kerstin Skarp är kritisk till att mordutredningen lads ned med motiveringen att Skandiamannen Stig Engström var död. Den borde i stället ha lagts ned med motiveringen att det inte fanns några bearbetningsbara spår kvar.

Vad tror du om en lösning på mordet?

– Jag har alltid trott det. Men tiden är inte brottsutredningens bästa vän, säger Kerstin Skarp.

Chefsåklagare Krister Petersson vill inte kommentera uppgifterna från sin företrädare.

– Jag har inte läst artikeln och uppgifterna får stå för henne, säger han.

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant riktade förra året skarp kritik mot Palme-åklagaren Krister Peterssons för hans sätt att namnge den misstänkte Stig Engström.

