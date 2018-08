Poliserna som sköt ihjäl 20-årige Eric Torell med Downs syndrom på Norrbackagatan i Vasastan i Stockholm fick information från regionledningscentralen om att en man rörde sig med vapen i området. Enligt Aftonbladet ska en kvinna på adressen tidigare ha dödshotats av sitt ex, en ”extremt farlig” våldsman som misstänks ha placerat ut en sprängladdning på hennes bil. Den utpekade våldsmannen satt dock häktad på Kronobergshäktet när Eric sköts ihjäl, enligt tidningen.

I måndags kunde Expressen berätta att de tre poliserna kan ha fått felaktig information via radion under insatsen. Den kvinna som befarades vara utsatt för hot under natten befann sig heller inte på adressen.

Enligt uppgifter till Aftonbladet ska polisen ha fått ett liknande larm från samma adress i juni. Insatsen avbröts dock i ett tidigt skede när regionledningscentralen såg att mannen satt häktad.

”Flaggats för att folk kommer att dö”

Polisen använder sig av datasystemet Storm, där operatörerna bland annat kan söka på personnummer, adresser och telefonnummer. I systemet framgår inte om personer sitter häktade, utan en separat sökning måste göras. Enligt Stefan Holgersson, professor i polisvetenskap måste man aktivt leta efter informationen. Han är kritisk mot att polisen fått allt större geografiska områden att hantera via regionledningscentralerna och menar att det leder till bristande lokalkännedom.

– Regionledningscentralerna har mer eller mindre blivit ett slags call center för dem som jobbar där. Det här är ett problem som det har flaggats för att kommer leda till att folk kommer att dö. Man missar information, man har inte koll på ytan och personer, säger Stefan Holgersson till Aftonbladet.

