För andra gången på kort tid avslöjas inom Centerpartiet en skandal kopplad till grova sexbrott mot barn.

Nyligen avgick partiets andre vice ordförande Fredrick Federley som varit sambo med en man som bland annat dömts för 22 barnvåldtäkter ­– och nu avgår den skånske toppolitikern Christer Yrjas som bott tillsammans med en man dömd för sexuellt övergrepp mot ett spädbarn och barnpornografi.

”Skadligt för partiet”

– Det är klart att det är skadligt för partiet när det på kort tid dyker upp två sådana här fall med liknande omständigheter. Det nya är möjligen ännu värre eftersom ett brott ska ha skett i politikerns bostad, säger Lars J Eriksson, politisk redaktör på Skånska Dagbladet som är den ledande C-märkta tidningen.

– Partiets kontrollsystem fungerar uppenbarligen inte. Partiet måste bli mera noga med kandidatförsäkringen som politiska kandidater skriver under och där de intygar att de inte har något belastande, säger han.

I kandidatförsäkringen intygar politiker som kandiderar i val att de inte har något belastande i sin bakgrund, brott eller annat, som kan skada förtroendet.

– Det finns säkert folk med lik i lasten i alla partier. Så det är nog en slump att det dyker upp två fall på kort tid just i Centerpartiet, säger Lars J Eriksson.

Försöker krishantera

Partiledningen försöker krishantera det nya fallet genom att ”sänka nivån” på kommentarerna, kanske för att det handlar om en lokalpolitiker. Expressen bad partisekreteraren Michael Arthursson om en reaktion – han har tidigare kommenterat turerna i fallet Federley – men får svar av pressekreteraren Amanda Florin.

– Det handlar om vedervärdiga brott. Att en centerpartistisk politiker låtit honom bo på sin gård i flera år, samtidigt som nya brott begåtts, är oerhört allvarligt. Politikern har inte informerat partiet, dessutom i strid mot den kandidatförsäkran han skrivit under, utan detta kom till partiets kännedom först i går. Centerpartiet i Tomelilla har agerat snabbt och kraftfullt och mindre än ett dygn senare har han nu lämnat alla sina uppdrag för partiet, säger hon.

På frågan om varför Arthursson väljer att inte kommentera själv, lyder svaret att det är ”en kommentar från partiet, vilken förmedlas av mig, en av partiets pressekreterare.”

Veteraner oroliga

Aktiva C-politiker tiger som muren ­– så till exempel riksdagsledamoten Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson, som ”hänvisar till presstjänsten”. Men partiveteraner uttrycker sin oro över att de båda pedofilskandalerna kan skada partiet.

– Det här är inte alls bra för partiet. Sådant här ska förtroendevalda undvika att bli inblandade i. Sådana här saker kan få osäkra väljare som tvekar att rösta på något annat parti än Centern, säger Börje Hörnlund, tidigare arbetsmarknadsminister (C) och landshövding i Västernorrlands län som länge varit missnöjd med partiets liberala linje.

Också Staffan Danielsson, tidigare C-riksdagsman och starkt kritisk mot partiets migrationspolitik, är orolig för att C kan påverkas negativt av skandalerna kring Federley och Yrjas.

”Kanske blåser över”

– Det är klart att skandalerna kan skada partiet. Det är inte alls bra. Men om det inte blir värre kanske det hela blåser över snart, säger han.

Fallet Federley har inte skadat Centerpartiet opinionsmässigt, enligt de senaste mätningarna. Statsvetaren Tommy Möller, professor vid Stockholms universitet, säger att mycket hänger på hur partiledningen hanterar skandalerna.

– Politiska skandaler brukar inte få så stora konsekvenser för partier. Men det finns många undantag, det beror på vilken nivå och typ det är. Det här är en alldeles speciell form av skandal eftersom den har en väldigt starkt moralisk laddning, säger Tommy Möller.

– Utgången beror på hur partiet hanterar krisen. Jag har sett att det framförts kritik mot hanteringen av Federley-affären, säger han.

”Under all kritik”

Under rubriken Lööfs hantering av ”Federley-skandalen under all kritik” skriver den borgerlige debattören Thomas Gür i Göteborgs-Posten att C-ledaren ”fortfarande inte sagt något om sitt förtroende för” Federley.

”Lööfs och Centerns agerande bådar inte gott den som gör anspråk på att ta ansvar för landets väl och ve”, skriver han.

Samtidigt skriver Paul Ronge, expert på medierådgivning och krishantering, på sin blogg att Annie Lööfs krishantering är ”föredömlig”:

”Jag kan inte se annat än att Centerpartiets krishantering har varit oantastlig.”

Fläck som fastnar

Medieforskaren Mia-Marie Hammarlin, docent vid Lunds universitet, förklarar att pedofilrelaterade brott är ett kulturellt stigma, en fläck som kan fastna på alla som känner den som känner personen i fråga och också på till exempel ett politiskt parti.

– Annie Lööf är känd som en mycket mediemässig person som skickligt styr sin PR. Men i de här sammanhangen kan hon inte kontrollera rapporteringen. Det enda hon kan göra är att ta avstånd, säger hon och fortsätter:

– Nu ligger fokus på enskilda personer och skandaler kring dem på det privata planet. Alla pratar om dem, inte om partiets politik.

Sedan det blivit känt att Fredrick Federley haft en relation med en man som är dömd för grov våldtäkt mot barn har C-toppen varit sjukskriven. Centerpartiets partiledare Annie Lööf sa i en intervju med Expressen TV på onsdagen att Fredrick Federley borde ha berättat om sin tidigare sambos brott tidigare.

