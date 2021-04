Tiden ute – syret tar slut på den försvunna ubåten

Tiden började rinna ut och president Joko Widodo beordrade på fredagen en fullskalig insats för att hitta den försvunna ubåten och rädda de 53 personerna i besättningen. Indonesien har skickat drygt 20 krigsfartyg, en ubåt och en större mängd polis- och räddningsbåtar till platsen. Singapore, Malaysia, Australien och USA har också deltagit i sökandet.

– Jag har beordrat arméchefen, marinchefen, kustbevakningen och andra instanser att sätta in alla sina styrkor och att göra sitt yttersta för att hitta och rädda besättningen, sa presidenten.

Men ännu framåt lördagsmorgonen, lokal tid, fanns inga rapporter om att ubåten återfunnits. Därmed har tiden gått ut.

Kan ha imploderat innan syret tog slut

Enligt beräkningar skulle syret ombord bara räcka i tre dygn för att hålla besättningen vid liv. Nu har det gått mer än tre dygn sedan kontakten förlorades med ubåten KRI Nanggala 402, under en övning mellan Bali och Java.

Det var vid klockan tre natten mot onsdagen, lokal tid, som ubåten begärde tillstånd att gå ner under ytan. En och en halv timme senare var all kontakt över. Under den tiden ska ubåten ha avfyrat två torpeder, en skarp och en med lös ammunition.

Havet där ubåten försvann är grundare än på många andra platser i Indonesiens övärld, men man befarar ändå att den kan ha sjunkit till omkring 700 meters djup – betydligt djupare än vad den tyskbyggda modellen klarar.

– Den här båten torde inte klara det djupet tyvärr. Då har den imploderat, har Mats Nordin, ubåtsexpert på Totalförsvarets forskningsinstitut, tidigare sagt till SVT.

Ubåten kan ha kollapsat av trycket