Det har bara gått sex veckor sedan hon tillträdde, men Liz Truss jobb som premiärminister är redan i fara – i alla fall om man får tro brittisk press.

Storbritanniens premiärminister pryder på tisdagsmorgonen framsidan av alla de stora brittiska tidningarna och rubrikerna är inte nådiga.

”Förnedrad” skriver the Mirror, ”På tronen – men utan makt” skriker Daily Mails förstasida och på the Financial Times går att läsa: ”Truss framtid på knivsudd efter Hunt river upp hennes ekonomiska plan”.

Raserar brittisk ekonomi

Hennes veckor på posten som Tory-ledare och premiärminister har präglats av turbulens. Det första som händer är att drottningen dör. I två veckor står landet still. Ett av de första politiska beslut som presenteras från den nya regeringen blir omfattande, ofinansierade, skattesänkningar för de rikaste i landet. Förslaget fick britternas räntor att rusa och pundet att sjunka. Marknaden fruktade urholkade statsfinanser, högre inflation och ännu större räntehöjningar.

Tanken var att skattesänkningarna, tillsammans med elprisstöd skulle skydda mot de stigande levnadskostnaderna och få konjunkturen att återhämta sig. Det blev precis tvärtom.

Läget blev så allvarligt att Bank of England, Storbritanniens Riksbank, gick in och lovade att tillfälligt stödköpa statsobligationer fram till den 14 oktober. Detta i ett desperat försök att sätta stopp för den panikförsäljning av obligationer som följde efter att pensionsjättar hamnat i akut likviditetskris.

Hanteringen av ekonomin och budgetförslaget blev så hårt kritiserat att Liz Truss gav finansministern Kwasi Kwarteng sparken.

Första dagen på jobbet – gör historisk u-sväng

Ny man på posten blev 14 oktober Jeremy Hunt. På måndagen, hans första dag på jobbet, gör han en ”historisk u-sväng”. Inför ett samlat underhus så slaktar han Truss ekonomiska förslag och i princip alla de tidigare planerade skattelättnaderna rivs upp.

Samtidigt satt en till synes oberörd Liz Truss vid hans sida. Efteråt lämnade hon kammaren utan ett ord.

Premiärministern hade till mångas förvåning inte ens varit närvarande under den första timme som underhuset var samlad för bland annat premiärministerns frågestund.

I stället fick majoritetsledaren Penny Mordaunt svara på frågor, som när de inte var berömmande från egna partimedlemmar alla var på temat ”Varför är inte premiärministern här och försvarar sitt agerande” och ”Borde hon inte avgå?”.

Vill leda partiet nästa val

Truss medger i en intervju med BBC under måndagen att allt ”inte har varit helt perfekt”, men säger också att hon har ”rättat till” de fel hon begått.

– Att erkänna att man gjort fel är det yttersta beviset på att man är en ärlig politiker. Jag har gjort det och nu är det dags att leverera.

I intervjun säger hon också att hon kommer att leda partiet in i nästa val.

En framtidsvision som hon inte tycks dela med speciellt många.

Även inom det egna partiet sviktar förtroendet. Den här veckan ska seniora partimedlemmar träffas för att diskutera ”en räddningsaktion”, enligt källor till the Guardian. Det som ska räddas är inte Liz Truss utan partiet. I en av de senaste opinionsmätningarna leder Labour med 36 procentenheter. Det är den största ledningen något parti haft - oberoende mätinstitut - sedan 1997.

Spiken i kistan för Liz Truss menar flera bedömare är satt. Den spikades i när Hunt under måndagen inte bara backade på i princip alla skattesänkningar, utan också skalade tillbaka det elprispaket som var utlovade, skriver the Guardians Jessica Elgot.

Som läget för Truss ser ut nu verkar svaret på the Daily Stars fråga – om Liz Truss kommer överleva ett salladshuvud – att bli nej.

Foto: Daily Star

