På torsdagen går Storbritannien till valurnorna för att rösta in parlamentariker i EU – en union de valt att lämna.

Under natten mot valdagen har kaos rått i Theresa Mays regering. Både BBC och Sky News uppger att flera ministrar krävt Mays avgång i interna överläggningar.

Ledamöter i parlamentet har träffats för att se över en regel som förbjuder dem att rikta misstroendevotum mot May – det är nämligen bara tillåtet att göra det en gång om året. Senaste gången May överlevde ett misstroendevotum var i december.

Upprorsmakarna lade sina röster om regeländringen i förslutna kuvert som de hotar att öppna om May inte avgått innan 10 juni, enligt BBC.

De är medlemmar i 1922-kommittén – gruppen där konservativa så kallade ”backbenchers” i parlamentet samlas.

Förväntas meddela avgång

Nu uppger flera brittiska medier att premiärministern förväntas meddela sin avgång redan under fredagen men kommer att sitta kvar på sin post till dess att hennes efterträdare valts.

Detta efter att May gång på gång misslyckats med sina försök att få underhuset att godkänna de utträdelseavtal som hon kommit överens om tillsammans med EU.

Senast i går ryktas det om att May vägrat lämna sin plats som Storbritanniens premiärminister för att inom de närmsta dagarna kunna delta i valkampanjen inför EU-valet.

Enligt uppgifter till tidningen The Times förväntas dock May att lämna in sin avgångsansökan efter ett möte med Sir Graham Brady, ordförande för 1922-kommittén, som kommer att hållas under fredagen.

Enligt samma uppgifter ska May vara kvar på sin post till dess att hennes efterträdare har utsetts av de 250 000 medlemmarna i det konservativa partiet.