Theresa May slår tillbaka mot Boris Johnson: ”Olämpligt”

Med sex månader kvar till Storbritanniens utträde ur EU pågår spekulationer om hur länge Theresa May kommer att sitta kvar som landets premiärminister.

För några dagar sedan träffades flera konservativa parlamentsledamöter för att diskutera hur och när de skulle kunna få henne att avgå.

May anser att debatten borde handla om landets framtid snarare än om hennes egen.

– Jag blir lite irriterad. Den här debatten handlar inte om min framtid. Den handlar om det brittiska folkets framtid och om Storbritanniens framtid, säger hon till BBC.

– Det är vad jag är fokuserad på och det är vad vi borde fokusera på, fortsätter hon.

May svarar Boris Johnson om ”självmordsvästen”

Boris Johnson, tidigare utrikesminister, får i samma intervju kritik av May som säger att hans språkbruk var ”fullständigt olämpligt” när han beskrev hennes brexitstrategi som att hon klätt in den brittiska konstitutionen i en självmordsväst.

– Jag tycker att det var fel att använda sig av det språkbruket och det är inte ett språkbruk som jag skulle ha använt mig av, säger hon till BBC.

LÄS MER: Boris Johnson i ny otrohetsaffär - utkastad av hustrun

Boris Johnsons kommentar har fått kritik

Boris Johnson och Theresa May har länge varit oense om hur Storbritannien ska hantera brexit. Det var i förra veckan som Johnson i en artikel i Daily Mail skrev att May med sin strategi hade klätt in Storbritanniens konstitution i en självmordsväst och ”givit detonatorn” till Bryssel.

LÄS MER: "Burkagate" skakar den brittiska regeringen

Redan i slutet av förra veckan fick Boris Johnson kritik för sin artikel. Bland annat skrev den konservativa parlamentsledamoten Alan Duncan, Europaminister, att det var ”för mycket” och kallade den ”ett av de vidrigaste ögonblicken i modern brittisk politik”.

Fler vill se Theresa May som premiärminister hellre än Boris Johnson, enligt en opinionsundersökning som Independent publicerat.

Nära hälften av de som tillfrågats i undersökningen tror att Boris Johnson skulle göra ett dåligt eller mycket dåligt jobb som regeringschef. 24 procent föredrar honom framför Theresa May, som själv får stöd från 32 procent av de svarande.