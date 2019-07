Vid 13-tiden blir Theresa May utfrågad i parlamentet för sista gången i rollen som premiärminister.

Därefter följer ett kort farväl till sin personal på No 10 Downing Street innan hon, som tradition lyder, ska bege sig till Buckingham Palace.

Där kommer hon personligen lämna in sin avskedsansökan hos drottning Elizabeth II och rekommendera Boris Johnson att ta över.

Enligt Bloomberg har drottningen fått skjuta upp sin semester till Balmoral Castle i Skottland för att kunna uppfylla sin roll i premiärministerbytet. Efter Theresa Mays avsked ska kungligheten nämligen erbjuda efterträdaren Boris Johnson att bilda regering.

Boris Johnson kommer därefter att åka till No 10 Downing Street för att hålla sitt första tal som Storbritanniens nya premiärminister.

Kritiserad av Corbyn – gav svar på tal

Under utfrågningen har May fått svara på flera frågor. Bland annat från konservative ledamoten och militärhistorikern Keith Simpson, som förutom att berömma hennes uthållighet och mod, undrade om May har några handfasta råd till Boris Johnson, då han axlar rollen som premiärminister.

May svarade då att Johnson borde läsa Keith Simpsons årliga bokrekommendationer, en lista han varje sommar skapar åt sina kolleger i parlamentet, enligt The Guardian.

Även Labour-ledaren Jeremy Corbyn tog tillfället i akt att hylla Theresa Mays ”respekt för offentlig sektor” – men passade på att ge henne kritik för Storbritanniens ekonomi, hemlöshet, samt Brexit.

– I grunden handlar politik inte om replikskiften över dessa bord, eller om elokventa tal eller tidningsrubriker. Det handlar om den skillnad vi gör varje dag, när det handlar människors liv i detta land, svarade Theresa May då, och listade sina framsteg inom skolan, arbetsgraden och andel hemägare, skriver BBC.

Texten uppdateras.