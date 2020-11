The Squad väljs om: ”Systerskapet intakt”

Kvartetten valdes in i kongressen under mellanårsvalet 2018.

Det handlar om Alexandria Ocasio-Cortez från New York, Ilhan Omar från Minnesota, Ayanna Pressley från Massachusetts och Rashida Tlaib från Michigan.

De sågs efter att de valts in i kongressen som ”firsts”, alltså politiker som på olika sätt inte representerats där tidigare.

Nu har de återvalts, rapporterar CNN.

”Systerskapet är intakt”

Gruppen blivit känd som en del av demokraternas vänsterfalang. De har ofta högljutt kritiserat Trump.

I höstas skrev Omar Ilhan på Twitter att Trump styr landet som ett barn.

Framför allt fick det stor uppmärksamhet när Trump twittrat att gruppen skulle ”åka tillbaka” under sommaren 2019, vilket tolkades som att han tyckte att de skulle ut från USA. Han har också skrivit:

”Jag tror inte att de fyra kongresskvinnorna är kapabla att älska vårt land.”

Bakgrunden till smeknamnet

Efter en gemensam intervju i samband med att gruppen valdes in 2018 togs en bild, som Alexandria Ocasio-Cortez delade på Instagram och skrev ”squad”.

– Men sanningen är att alla som vill vara med och skapa en mer rättvis värld är en del av ”The Squad”, sa Ayanna Pressley efteråt.

Omar valdes in i kongressen som den första kvinnan med hijab. Ocasio-Cortez valdes in som den yngsta kvinnan någonsin. Tlaib och Pressley valdes in som de två första kvinnliga muslimerna i kongressen. Pressley blev också invald som den första svarta kvinnan från Massachusetts.

