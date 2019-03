Sent på fredagsnatten leddes den misstänkte skytten, Brenton Harrison Tarrant, 28, in i rätten i Christchurch. Iklädd vita häkteskläder leddes han in av två poliser, enligt New Zealand Herald.

Den misstänkte terroristen hånlog och gjorde ett handtecken som symboliserar ”vit makt” då han fotograferades av pressen.

Terrordådet i Christchurch: Detta har hänt * På fredagen öppnade gärningsmän eld mot två moskéer i staden Christchurch i Nya Zeeland. * Minst 49 personer dödades och ytterligare 39 vårdas fortfarande på sjukhus. * Fyra personer har frihetsberövats, misstänkta för inblandning i terrordådet. * 28-åriga australienaren Brenton Harrison Tarrant är en av dem. Han livesände sina gärningar och delade ett manifest på sociala medier, där han skrev om sina motiv för attacken. * På lördagen har Brenton Harrison Tarrant åtalats för mord. Visa mer Visa mindre

Medierna beordrades i sin tur av rätten att pixla Tarrants ansikte på bilder tagna i rättssalen. Det för att försäkra att rättegången mot honom blir rättvis, skriver NZ Herald.

Brenton Harrison Tarrant åtalades för mord på en man.

Det efter två attacker mot moskéer i staden Christchurch i Nya Zeeland, där minst 49 personer miste sina liv.

Inför rätten kom varken ett erkännande eller ett förnekade av brottet från Brenton Harrison Tarrant. Han kommer att sitta häktad till åtminstone den 5 april. rapporterar New Zealand Herald.

Brenton Harrison Tarrant åtalades för mord efter terrordådet i Christchurch. Foto: MARTIN HUNTER / POOL / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Skickade manifestet till Nya Zeelands regering

På lördagsförmiddagen, svensk tid, bekräftar Nya Zeelands regering att man mottagit ett exemplar av Tarrants manifest. Det ska ha skickats ut till 70 olika mottagare, varav flera ska ha varit lokala och internationella medier, uppger NZ Herald.

– Mejlet uppgav hans skäl för det han gjorde. Han sa inte 'det här är vad jag tänker göra'. Det fanns inget tillfälle att stoppa det, säger premiärministern Jacina Arderns talesperson till NZ Herald.

Enligt talespersonen hade premiärministern fått mejlet på ett konto som sköts av hennes stab.

Personen som öppnade mejlet ska ha följts protokoll och meddelat parlamentets säkerhetsansvariga.

– Det sa inte vad han var på väg att göra. Det var skrivet som om det hade hänt, för att förklara vad som självklart var på väg att hända, säger talespersonen till NZ Herald.

LÄS MER: Här är dödsoffren för terrorn i Nya Zeeland

Greps efter 36 minuter

Enligt Jacinda Ardern, greps Brenton Harrison Tarrant 36 minuter efter det första larmet till polisen.

Uppgiften kommer under en presskonferens på lördagen, uppger NZ Herald.

– De var kommunalpoliser, som jag förstår det, från Lincoln, säger Jacina Ardern enligt tidningen.

Under lördagen har Nya Zeelands premiärminister, Jacinda Ardern, fört samtal med muslimska representanter. Foto: NEW ZEALAND PRIME MINISTERS OFFICE / AP TT NYHETSBYRÅN

Premiärministern har inte kommit i kontakt med Lincolnpoliserna än, men har bett polischefer hon träffat att föra vidare ett tack å Nya Zeelands vägnar.

– Gärningsmannen var i rörelse, det fanns två vapen i fordonet har var i, säger Jacina Ardern under presskonferensen.

Och fortsätter:

– Det var absolut hans avsikt att fortsätta med sin attack, poliserna satte Nya Zeeland först.

På lördagen vårdas 39 personer på sjukhus med skador från dådet. 11 av dem vårdas på intensivavdelningar.

LÄS MER: Hyllade Anders Breivik och Anton Lundin Pettersson