Påven hotas av IS i ny propaganda.

Hela världen följde påve Franciskus pilgrimsresa till Irak förra veckan. Under rigorösa säkerhetspådrag och med beskydd av tiotusentals irakiska poliser och militärer besökte påven flera platser i Irak och staden Mosul som IS ockuperade 2014 och utropade till ”kalifatets huvudstad”. Påven träffade officiella och religiösa ledare. Det väckte hat och hot från terrorgruppen IS. Sent på torsdagskvällen publicerade terrorgruppen IS en lång text i propagandamagasinet al-Naba´a som handlar om påvens besök till Irak. IS skriver:

”Besöket av kristnas tyrann, al-Baba, till Irak fick stor uppmärksamhet. Syftet är att sprida propaganda för korsfararnas ideologier i muslimernas länder”.

Terrorgruppen lägger upp tre olika teorier om syftet med besöket. De skriver att det ligger religiösa, ekonomiska och politiska mål bakom besöket. IS anser att besöket är ett försök från Bagdad för att visa omvärlden att centralregeringen har kontroll: ”Det är tvärtemot verkligheten. Regeringen är svagare än någonsin”.

”Återvänd om ni kan”

Påvens besök möttes av positiva reaktioner i Irak, regionen och omvärlden. I går twittrades på påvens officiella konto: ”Jag tänker på de många irakiska migranter och vill säga till dem: Ni lämnade allt bakom er – precis som Abraham. Stå fast vid er tro, precis som han. Sy ihop vänskap och broderskap var än ni befinner er. Återvänd om ni kan”.

Påven träffade shiamuslimernas ”påve” Ayatollah Ali al-Sistani i den heliga staden al-Najaf i södra Irak. Det var al-Sistani som utfärdade en fatwa med uppmaning om att bekämpa IS direkt efter att terrorgruppen utropade sitt kalifat sommaren 2014. Just det mötet väcker agg hos IS. Men även besöket till Mosul får IS att rikta hot både mot stadens kyrkor och mot påven.

”De kristnas tyrann reste upp sitt orena kors över Mosuls rasmassor... Vi kommer snart att krossa sönder deras kors precis som vi gjorde förra gången”.

IS avslutar sina hot med ett hot mot påven: ”Vi ber till Gud att det är de kristna tyranns sista resa till muslimernas länder, till dess att vi kommer åt honom.”.