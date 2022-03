Drygt en månad efter att USA dödade IS-ledaren Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi i norra Syrien bekräftar IS för första gången att han är död.

I en ljudfil som publicerades under torsdagen på IS propaganda kanal al-Furqan säger dess talesman Abu Omar al-Mohajer att både IS ledaren Abu Ibrahim och IS talesman Abu Hamza al-Mohajer dödades i attacken.

Talesmannen läser ett drygt 11 minuter långt meddelande, där han beskriver den dödade ledaren med ord som ”Krigets riddare”, ”den lärde”, ”imamen” och ”kalifen”.

Talesmannen berättar inte detaljer om attacken eller vad som hände med terrorledarens kropp.

Dog efter specialstyrkans räd

Den 3 februari genomförde en amerikansk specialstyrka en räd mot ett hus i samhället Atme, nära gränsen mot Turkiet.

Med hjälp av DNA kunde USA bekräfta att det var IS ledaren som dödades. Direkt efter attacken sa en talesperson för Vita huset till nyhetsbyrån Reuters att Abu Ibrahim ”sprängde sig själv och 12 andra” i huset. Enligt Syriska Vita Hjälmarna dödades fyra kvinnor och sex barn i attacken.

IS tillsätter en ny ledare vid namn Abu al-Hassan al-Hashimi al-Quoreshi. Enligt talespersonen valdes han enhälligt av IS rådslag och ”han accepterade valet. Vi vädjar till gud att vara vid hans sida”.

Som i tidigare fall väljer IS att hålla den nye ledarens identitet hemlig. Talesmannen säger:

”Hade det varit möjligt hade vi gått ut både med hans namn och bild”. Han ber alla ”muslimer att svära ed” för den nye ledaren.

Om den dödade ledaren säger talesmannen han personligen planerade stormningen av centralfängelset i al-Hasakah i nordöstra Syrien. Då lyckades flera hundra IS medlemmar att fly. Talesmannen säger om den dödade emiren:

”Han var emir i en svår tid. Alla mujahedin förenade sig under hans fana”.