Vill ha ”fullständigt krig” efter dödade terrorledare

Under natten till tisdag och under tisdagen fortsätter Gaza och Israel att avfyra missiler mot varandra. Enligt Times of Israel skedde angreppet skett ”nästan konstant” under natten.

Hotet om att göra staden Ashkelon till ”ett helvete” kommer efter en natt av nästan konstanta attacker vid Gazaremsan. Den israeliska försvarsmakten har siktat in sig på mer än 100 mål i det som militären kallar ”Operation Guardian of the Walls”.

Dödade av sina egna bomber

Enligt den Hamas-styrda hälsomyndigheten i Gaza har åtminstone 23 personer i området dödats under natten till tisdag och under dagen. Utöver det har 107 palestinier skadats.

Enligt den israeliska försvarsmakten var 15 av de dödade medlemmar av terrorgrupper.

AP rapporterar att det handlar om 15 personer från Hamas och den militanta, mindre gruppen ”Islamiska jihad”. Gruppen själva uppger att tre av deras ledare dödats: Muhammed Yehia Abul Ata, Kamal Qouraiqa och Sameh al-Mamlouk. Samtliga dödades i en israelisk drönarattack. Nu förklarar Islamiska jihad att det råder ett fullskaligt krig ”på alla fronter”.

När en annan ledare Bahaa Abu el-Atta, dödades 2019, ledde det till en av de värsta oroligheterna på flera månader.

200 missiler

En talesperson för försvarsmakten hävdar också att flera av de dödade vid Gazaremsan mist livet på grund av palestinska bomber.

Cirka 200 missiler ska ha avfyrats från Gaza på ett dygn, uppger israeliska styrkor. Motsvarande siffra från Israel är 130, enligt israeliska medier.

Hör när raketlarm går i livesändningen