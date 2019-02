Under helgen kom uppgifter om att Islamiska staten har förlorat kontrollen över sitt sista fäste i Syrien.

Under lördagen hade en grupp kvarvarande IS-terrorister förskansat sig på ett 800 kvadratmeter stort område, motsvarande en vanlig villatomt. Detta enligt uppgifter från de kurdiska styrkorna till Expressens utrikeskorrespondent Kassam Hamadé.

– Man har inte kunnat storma den sista biten på grund av att IS tagit civila som mänskliga sköldar, rapporterade Hamadé på lördagen.

På söndagen skrev Donald Trump på Twitter att USA har begärt att europeiska länder tar hand om och åtala över 800 IS-terrorister som tillfångatagits.

Alternativet är att man tvingas släppa dem, skriver Trump på Twitter.

Gabriel Wernstedt på Säpos presstjänst säger till TV4 att man är redo att ta emot de svenska IS-resenärerna.

– Vi har ett väldigt nära samarbete med både nationella och internationella organisationer och myndigheter. Det är genom underrättelser och kontakter med de här myndigheterna som vi har en god kunskap om de som återvänder till Sverige från konfliktområdena, säger han.

300 har rest från Sverige

Säpo uppgav år 2017 att omkring 300 personer sedan 2012 rest från Sverige till Syrien och Irak för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupper, däribland IS. Därefter har bara ett fåtal rest, eftersom det blivit betydligt svårare att ta sig till de stridande grupperna.

Knappt hälften av resenärerna uppges ha återvänt. Enligt obekräftade uppgifter från 2017 hade ett femtiotal av de kvarvarande dödats.

– Det är säkerligen fler nu, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp.

Han bedömer att de flesta av de kvarvarande svenska IS-resenärerna som är i livet nu är i fångenskap, även om han inte utesluter att ett fåtal kan ha anslutit sig till andra våldsbejakande islamistiska grupper i området.

– De som är tillfångatagna har säkerligen förhörts av västerländska säkerhetstjänster, som kanske har gett vidare informationen till svenska myndigheter, säger han.

Kom in i Europa som flykting

IS-terrorister som eventuellt kan ha undgått att tillfångatas, som släpps eller lyckas fly får svårt att återvända till Europa utan att upptäckas, tror Magnus Ranstorp.

– Om de reser på sina egna namn kommer de att plinga till i datasystemen. Europol har en lista över personerna som har rest ner till IS, säger han.

Det finns dock exempel på motsatsen. Osama Krayem från Malmö lämnade Sverige för att ansluta sig till IS 2014. I september tog han sig in i Europa som flykting under falskt namn och i mars året därpå misstänks han ha varit inblandad i bombningarna i Bryssel som tog 32 människors liv. Krayem har också utretts för kopplingar till terrorattentaten i Paris 2015.

Mohamed Belkaid, som en tid bodde i Märsta innan han reste till IS, tog sig på ett liknande sett till Europa, där han misstänks ha varit befälhavare för attackerna i både Paris och Bryssel. I mars 2016 sköts han till döds av polis i en förort till Bryssel.

Om en jihadist väl har lyckats ta sig in i Schengen-området med ett look alike-pass, alltså ett äkta pass som tillhör någon annan, som de liknar, har de inga svårigheter att ta sig vidare in i Sverige, enligt Ranstorp.

– Det är inga problem för dem att åka in med till exempel Öresundståget. Har du bara ett äkta pass eller körkort är det okej.

”De har lärt sig döda”

IS-terroristernas erfarenheter av strid gör dem farliga, menar Magnus Ranstorp.

– De här personerna har internationella kontakter. De har lärt sig att döda, de har dödat. Deras våldströskel är extremt låg. I sina gamla miljöer kan de betraktas som rockstjärnor, de kan radikalisera andra.

Vissa av dem kan också ha avsikten att skada Sverige.

– De hyser agg mot det svenska samhället. De är väldigt svartvita i sin världsbild, säger han.

I gruppen som rest från Sverige till IS i Irak och Syrien är ungefär en tredjedel kvinnor.

– Kvinnorna är inte passiva offer. De är ofta aktiva deltagare.

Varnar för barnen

Det finns också en stor grupp barn. En del av dem har följt med sina föräldrar på resan medan andra har fötts i konfliktområdet. Magnus Ranstorp är mycket orolig för vad som ska hända med dem.

– Det är inte barnens fel, men deras identitet riskerar att bli kopplad till IS. Ofta lever de kvar i sin extremistiska familj. Det kan bli en fördröjd effekt. Om 20–25 år kan det ställa till problem.

Olika länder har olika strategier för att hantera sina IS-resenärer. I Frankrike åtalas de vuxna och barnen omhändertas av socialtjänsten. Även i Norge åtalas många för samröre med terrororganisationer. Storbritannien har valt en annan väg och försöker hindra IS-resenärerna från att återvända.

– Man har tagit bort det brittiska medborgarskapet om de har dubbelt medborgarskap, säger Ranstorp.

”En kedjereaktion av senfärdighet”

Sverige saknar däremot en tydlig strategi, menar han.

– Vi har haft en kedjereaktion av senfärdighet. Det har varit sen lagstiftning – den är ännu inte på plats – och den lagstiftningen kan ändå inte tillämpas retroaktivt.

Säpo kontaktar de återvändare man känner till för ett frivilligt samtal. I övrigt görs fortfarande för lite, tycker terrorforskaren.

– Säkerhetspolisen, som ska vara det sista skyddet, är ofta den första och enda instansen. I princip har det varit fritt fram att åka från Raqqa till din lägenhet i nordöstra Göteborg. Och den enda du träffar är Säkerhetspolisen – kanske.