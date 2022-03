Teorin: Tömmer på civila – för att attackera hårdare

Ukrainska myndigheter har meddelat att bussar skickats till den belägrade staden Mariupol för att evakuera civila under torsdagen.

Ryssland uppgav under onsdagen att det skulle råda vapenvila i den hårt beskjutna hamnstaden.

Samtidigt har flera tidigare försök till evakuering avbrutits då beskjutningen tagit vid innan människor hunnit fly.

Jonas Kjellén, analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), säger att nya försök om humanitära korridorer kan vara en del av en rysk taktik att slutligen ta över hamnstaden.

– Det finns säkert ukrainska motståndsfickor kvar i staden och genom att tömma staden på civilbefolkningen så får de ryska förbanden lättare att ta ut dem med lite hårdare medel, säger Jonas Kjellén, analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), till SR Ekot.

Röda korset kan inte komma fram

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) skrev i veckan att Ryssland kan ta över Mariupol inom kort.

”Ryssarna kommer förmodligen att göra framsteg och ta kontroll över staden inom en snar framtid.”, skriver de i en rapport.

Tidigare överstelöjtnanten Jörgen Elfving sa till Expressen i helgen att han tror att staden faller inom en vecka.

Röda korset uppger att de inte tror att de kommer kunna komma fram till Mariupol under torsdagen.

– Av logistik- och säkerhetsskäl kommer vi att genomföra operationen i morgon, fredag, förutsatt att alla parter kommer överens om de exakta villkoren, vilket inkluderar färdvägen, starttiden och tidsfönstret, säger Ewan Watson, talesperson för Röda korset, enligt Reuters.

