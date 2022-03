Teorin: Ryska fokuset på Donbass en rökridå

Rysk militär hävdar nu att huvudmålet med invasionen i Ukraina är ”befrielsen” av Donbass och dess utbrytarrepubliker.

Men enligt tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) bör uttalandet snarare uppfattas som en rökridå och en del av rysk propaganda för att rättfärdiga kriget.

Också USA:s president Joe Biden ställer sig skeptisk till ett ryskt byte av strategi.