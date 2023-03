Jevgenij Prigozjin kan utmana Putin i ryska presidentvalet 2024.

Så tolkar den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War en tv-intervju med Wagnerledaren.

”Prigozjin senaste drag – oavsett syfte – främjar narrativet att Prigozjin har större politiska ambitioner i Ryssland”, skriver ISW i sin senaste analys.