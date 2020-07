Vid 21-tiden på onsdagskvällen förra veckan attackerades en 21-årig man på en buss i Kiruna.

En pappa och hans två söner, 15 respektive 17 år gamla, sitter häktade misstänkta för mord.

Och nu framkommer nya detaljer om dådet. Pappan ville bli försatt på fri fot, och hans advokat Frida Larsson har överklagat häktningen.

Advokaten: Kniven fördes mot offrets buk

Pappan påstår att en av sönerna först blev attackerad, och att en kniv var inblandad.

Pappan ska ha skadats av kniven, och den 15-årige sonen sprang därefter efter 21-åringen. Även pappan sprang efter, enligt versionen som lämnas i överklagandet.

21-åringen och sonen var ”i ett handgemäng” och pappan tog tag i kniven, påstås vidare. Kniven fördes mot offrets buk, skriver advokaten.

”Om någon skada, framför allt livshotande sådan, uppkommit utifrån NN:s agerande har det inte skett uppsåtligen”, går vidare att läsa.

15-åringen: Utövat knivvåld

Det står även att:

”Vidare har allt agerande som NN vidtagit den aktuella dagen varit för att skydda sig själv och sin son. Utifrån det händelseförlopp som förevar hade NN rätt att försvara sig.”

– Min klient tycker inte han ska vara frihetsberövad utifrån den situation som har varit. Det var inte hans mening att det skulle bli så här. Han ville bara skydda sig själv och sonen, säger Frida Larsson, pappans advokat.

– Så som min klient uppfattat det är han osäker om eller hur allvarlig skada min klient orsakat, säger hon vidare.

I överklagandet står även att det fanns en konflikt mellan pappans familj och offret, som resulterat i tidigare misshandel.

Advokaten vill dock inte berätta grunden till den påstådda konflikten.

Men hovrätten ger nu pappan kalla handen, och han ska vara fortsatt häktad.

Vid häktningsförhandlingen nekade även 17-åringen till mord, men erkände ”misshandel genom slag”.

Den 15-årige sonen erkände att han ”utövat knivvåld” men hävdade nödvärn.

Åklagaren: Tre personer har gått till angrepp

– Det är tre personer som har gått till angrepp mot en person, och den personen har avlidit. Och det skedde i den här bussen, säger åklagare Fredrik Hannu.

– Det hävdas nödvärn och det är klart att man får utreda nödvärnsinvändningen. Det är i slutändan åklagaren som har att motbevisa det, och det är inget konstigt med det.

Om den påstådda konflikten, säger Hannu:

– Det synes ha funnits en konflikt mellan en familjemedlem och den döde. Det är en del av helhetsbilden och något man får titta på.

Vem bar på kniven från början?

– Det har förekommit kniv, så är det. Men närmare uppgifter om vem som har gjort vad och i vilken omfattning, det vill jag inte uttala mig om.

Pappan står åtalad för hot och sexofredande

Pappan sökte asyl i Sverige i januari 2012. Han fick avslag i mars 2012 och skulle utvisas. Istället ansökte han om så kallat verkställighetshinder och fick permanent uppehållstillstånd i juli 2015.

Han har under tiden i Sverige arbetat i en butik. Men i slutet av juni åtalades han för sexuellt ofredande mot två flickor som var under 15-år gamla. Brotten ska ha begåtts i pappans hem under 2015 och 2016, men de anmäldes senare.

Samma dag som dådet i bussen åtalades han även för att ha hotat en man som han var svartsjuk på. Pappan ska bland annat ha sagt att ”antingen är du i denna värld eller jag”.

Pappan nekade till brott i båda fallen.

Migrationsverket har i ett färskt yttrande beskrivit att det finns hinder mot att utvisa mannen på grund av att han konverterat från islam, och att han därför riskerar förföljelse om han utvisas till Afghanistan.

