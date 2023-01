Teorin om vapenvilan: ”Demonisera Ukraina”

Beskedet om en 36 timmar lång vapenvila passar väl in det falska ryska narrativet där Ukraina utmålas som ovilliga att ta steg mot fredsförhandlingar.

Den slutsatsen drar den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War – som skriver att eld upphör ”tar tid att organisera och implementera”.

”Datumet för den rysk-ortodoxa julen 2023 har trots allt varit känd i århundraden. Hade Putin seriöst motiverat vapenvilan religiöst hade han haft gott om tid för att förbereda sig för det”, skriver ISW i sin senaste rapport.

”Satanistiska” och ”fantatiska” delar

Syftet med en vapenvila under den ortodoxa julen är sannolikt även att förstärka bilden av att religiösa grupper förtrycks i Ukraina – och att Putin är den sanna beskyddaren av den kristna tron, menar ISW:

”Putin och andra ryska tjänstemän har ofta framställt kriget i Ukraina som ett religiöst krig mot ”satanistiska” och ”fanatiska” delar av det ukrainska samhället som undergräver traditionella religiösa värderingar och moral”.

Inleds fredag klockan 12

Det var under torsdagen som Rysslands president Vladimir Putin med kort varsel beordrade en 36 timmar lång vapenvila över den ortodoxa julen. Den sträcker sig från klockan 12 på fredag fram till midnatt den 7 januari.

Beskedet kom efter att den rysk-ortodoxa kyrkans högsta ledare, patriark Kirill, uppmanat till eld upphör ”så att ortodoxa kan delta i gudstjänsterna på julafton och på Kristi födelsedag”, enligt ett uttalande.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avfärdade det hela.

– De vill använda julen som en täckmantel, om än en kort sådan, för att stoppa våra pojkars framryckning i Donbass genom att flytta materiel, ammunition och trupper närmare våra trupper, sa han i sitt nattliga videotal enligt The Guardian.

