Kreml har anklagat Ukraina för att, natten till onsdag, ha försökt lönnmörda president Vladimir Putin genom en drönarattack. Robotarna ska ha skjutits ned, enligt ryska uppgifter.

En icke verifierad video har spridits i sociala medier, där det ser ut som att en drönare exploderar ovanför Stora Kremlpalatset, och presidentens administration har kallat det för ”en planerad terrorattack och ett mordförsök på presidenten av den ryska federationen”.

President Volodymyr Zelenskyj har förnekat att Kiev skulle ligga bakom någon sådan attack.

Nu har analytiker på den amerikanska tankesmedjan ISW, Institute for the study of war, att det påstådda lönnmordsförsöket i själva verket har iscensatts av Kreml själva, i propagandasyfte.

”Flera faktorer tyder på att attacken var internt genomförd och målmedvetet iscensatt”, skriver ISW, och menar att en av dem är att Ryssland nyligen vidtagit åtgärder för att utvidga sitt luftvärn.

”Det är därför ytterst osannolikt att två drönare kan ha penetrerat flera lager av luftförsvar och detonerat eller blivit nedskjutna strax över hjärtat av Kreml”, skriver tankesmedjan.

Rysslands egna ord avslöjar

Rysslands svar på drönarattacken kom snabbt. Bland annat Dmitrij Medvedev, en av Putins närmaste män och vice ordförande i Rysslands säkerhetsråd, har på sociala medier skrivit att Putin inte ”har något annat val än att eliminera Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och hans närmaste”.

Enligt ISW har Rysslands kommunikation efter händelsen varit osedvanligt koordinerad och omedelbar, vilket enligt tankesmedjan är ytterligare ett tecken på att det på att lönnmordsförsöket inte kan vara verkligt. Framför allt eftersom attentatet borde ses som ett pinsamt misslyckande för Kreml.

”Kreml har misslyckats med att generera snabb och sammanhängande kommunikation om andra militära förnedringar som de inte själva skapat”, skriver ISW.

ISW skriver vidare att anledningen till att de iscensatte attacken kan ha varit för att motivera en ny mobilisering.

”Ta allt Kreml säger med en jättestor nypa salt”

