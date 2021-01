Teorin: Mobben ute efter Pence och Pelosi

När Trump-anhängarna stormade kongressbyggnaden var det flera som snabbt rörde sig mot ett par nyckelpersoner i kammaren.

Mobben skrek bland annat efter vicepresidenten Mike Pence – som evakuerats med kongressledamöterna, rapporterar Business Insider. Flera ur mobben rörde sig direkt mot talmannen tillika demokraten Nancy Pelosis kontor.

Timmarna innan stormningen hade Trumps vicepresident Mike Pence vägrat att stoppa omröstningen som skulle fastställa valresultatet. President Trump skuldbelade Pence. Och den bland Trump-anhängare inflytelserika konspirationsteoretikern Lin Wood har krävt att Pence avrättas för sitt påstådda förräderi.

En av de första männen att ta sig in till Pelosis kontor var krigsveteranen Larry Rendall Brock Jr. Iförd skyddsväst och grön militärhjälm sågs han sedan röra sig inne i kammaren med buntband.

Han hävdar att han aldrig gick in i Pelosis kontor, något som går stick i stäv med tv-bilder från platsen. Larry Rendall Brock Jr säger till New Yorker att han bara plockade upp buntbanden:

– Jag vet att det såg hotfullt ut, men det var inte min avsikt.

En annan av männen som tog sig hela vägen in i kammaren med buntband var Eric Munchel, rapporterar New York Post. Även han tog sig in i Kapitolium iförd skyddsväst och maskering.

Utanför Kapitolium grep federal polis Lonnie Leroy Coffman, 70. Han hade två pistoler. I hans pickup hittade polisen även elva molotov-cocktails med napalm.

Greps med pistoler och napalm

Även Cleveland Grover Meredith Jr. hade sökt sig till Washington DC den 6 januari. Han greps beväpnad med en automatkarbin. Och ska enligt misstankarna ha sagt att han ville mörda Nancy Pelosi, rapporterar CNN.

Därutöver planterade någon rörbomber vid partiernas högkvarter i huvudstaden.

FBI har vädjat till allmänheten om tips med att identifiera angriparna av Kapitolium. Den federala polisen bedömer inte attacken som helt koordinerad, enligt uppgifter till Washington Post, men utreder om det fanns planer på att ta gisslan i kongressen.

– Vi är intresserade av att ta reda på vad folk skulle göra med saker som buntband, säger en tjänsteman till Washington Post.

”Trumps viktigaste verktyg som president”.

LÄS MER: Twitter stänger av Donald Trumps konto permanent

LÄS MER: De dog i kaoset när kongressen stormades

LÄS MER: Melanias flykt undan kaoset